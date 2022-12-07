В Тюменской области построят новые туристические объекты. В Тобольске и Тюмени откроют четырехзвездочный отель и создадут туристический кластер. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.
«В Москве в Координационном центре правительства РФ в присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко подписали соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Туризм.РФ», – написал Александр Моор в телеграм-аккаунте.
В рамках соглашения в Тобольске будет построен четырехзвездочный отель на 1200 номеров, рядом расположится термальный комплекс.
Кроме того, вокруг центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» будет создан туристический кластер. На данный момент решается вопрос о количестве гостиниц и формировании туристической инфраструктуры.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о реставрации Завального кладбища в Тобольске.