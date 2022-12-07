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44 минуты назад

В Тюменской области построят новые туристические объекты

РИА "ФедералПресс"

В Тюменской области построят новые туристические объекты. В Тобольске и Тюмени откроют четырехзвездочный отель и создадут туристический кластер. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

В Тюменской области построят новые туристические объекты
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В Москве в Координационном центре правительства РФ в присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко подписали соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Туризм.РФ», – написал Александр Моор в телеграм-аккаунте.

В рамках соглашения в Тобольске будет построен четырехзвездочный отель на 1200 номеров, рядом расположится термальный комплекс.

Кроме того, вокруг центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» будет создан туристический кластер. На данный момент решается вопрос о количестве гостиниц и формировании туристической инфраструктуры.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о реставрации Завального кладбища в Тобольске.

Отдых в России,Александр Моор,Дмитрий Чернышенко,Правительство РФ,
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