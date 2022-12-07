Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+12° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
52 минуты назад

Отели горнолыжных курортов Сочи в новогодние праздники забронированы на 90%

runews24.ru

Курорты готовятся к приему большого количества туристов.

Отели Сочи в новогодние праздники забронированы на 90%
Фото: runews24.rurunews24.ru

В период предстоящих новогодних праздников отели и гостиницы горнолыжных курортов в Сочи будут заполнены на 90%. На данный момент курорты подготавливают инженерную и гостиничную инфраструктуру к массовому турпотоку.

В том числе ведутся работы на канатных дорогах, идет набор персонала и расширяется перечень предоставляемых услуг, передает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

Более 60% номерного фонда горного кластера в межсезонье уже заполнен. В период новогодних праздников загрузка достигнет порядка 90%. На данный момент в горнолыжном туркластере принимаются все необходимые меры, для обеспечения туристам комфортных и безопасных условий отдыха.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители