Отели Сочи в новогодние праздники забронированы на 90%

Курорты готовятся к приему большого количества туристов.
В период предстоящих новогодних праздников отели и гостиницы горнолыжных курортов в Сочи будут заполнены на 90%. На данный момент курорты подготавливают инженерную и гостиничную инфраструктуру к массовому турпотоку.
В том числе ведутся работы на канатных дорогах, идет набор персонала и расширяется перечень предоставляемых услуг, передает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.
Более 60% номерного фонда горного кластера в межсезонье уже заполнен. В период новогодних праздников загрузка достигнет порядка 90%. На данный момент в горнолыжном туркластере принимаются все необходимые меры, для обеспечения туристам комфортных и безопасных условий отдыха.