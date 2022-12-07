Отели Сочи в новогодние праздники забронированы на 90%

Курорты готовятся к приему большого количества туристов.

Фото: runews24.ru runews24.ru

В период предстоящих новогодних праздников отели и гостиницы горнолыжных курортов в Сочи будут заполнены на 90%. На данный момент курорты подготавливают инженерную и гостиничную инфраструктуру к массовому турпотоку.

В том числе ведутся работы на канатных дорогах, идет набор персонала и расширяется перечень предоставляемых услуг, передает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.