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1 час назад

Туристы забронировали почти все места в отелях в Нижегородской области в новогодние праздники

Нижегородская правда

Почти все места в отелях забронированы в новогодние каникулы в Нижегородской области. Об этом редакции сайта pravda-nn.ru сообщили в региональном министерстве туризма и промыслов.

В Нижегородской области забронированы почти все отели на новогодние
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

С 3 по 5 января 2023 года загрузка отелей составляет 100%, в остальные даты в новогодие праздники – 80%. Наибольшее число бронирований зафиксировано после публикации программы новогодних мероприятий.

В Нижний Новгород и область в первые дни января планируют приехать и индивидуальные туристы, и организованные школьные группы. Напомним, столица Приволжья входит в топ 3 популярных направлений у туристов на новогодние праздники в 2023 году.

На сегодняшний день загрузка в отелях в регионе довольно высока — около 57%.

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