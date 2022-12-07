В Нижегородской области забронированы почти все отели на новогодние

Почти все места в отелях забронированы в новогодние каникулы в Нижегородской области. Об этом редакции сайта pravda-nn.ru сообщили в региональном министерстве туризма и промыслов.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

С 3 по 5 января 2023 года загрузка отелей составляет 100%, в остальные даты в новогодие праздники – 80%. Наибольшее число бронирований зафиксировано после публикации программы новогодних мероприятий.

В Нижний Новгород и область в первые дни января планируют приехать и индивидуальные туристы, и организованные школьные группы. Напомним, столица Приволжья входит в топ 3 популярных направлений у туристов на новогодние праздники в 2023 году.