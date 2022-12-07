5 направлений для зимних фотопрогулок

Нижний Новгород вошел в топ-5 популярных направлений для зимних фотопрогулок. Рейтинг самых атмосферных городов зимы для путешествий составил сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Фото: В городе N В городе N

Столице Приволжья досталась пятая строчка. Так, путешественники планируют провести в городе в среднем три ночи, суточные затраты на аренду жилья составят 4539 рублей.

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург (4109 р. / 4 ночи). Около 14% всех бронирований принадлежит этому городу. На втором месте — Москва, в среднем отдыхающие остаются на 4 ночи, стоимость каждой составляет около 3 968 рублей. «Бронзу» взяла Казань. Там путешественники планируют провести в среднем четыре ночи по стоимости размещения в 4079 рублей в сутки.

Четвертую сточку рейтинга занял Калининград. Средняя продолжительность поездки — пять дней, которые обойдутся любителям красивых фотографий в 3069 рублей за ночь.