Российский путешественник показал достопримечательности Тынды

Что должно быть самым помпезным в столице БАМа? Ну конечно же, связующее звено города и железной дороги - вокзал. Вокзал в Тынде и правда уникальный. По задумке архитектора, его ломаные линии изображают силуэт огромной птицы. А высота сего сооружения составляет аж 48 метров, поэтому вокзал может быть одновременно и выше всех 15-этажек в Тынде, и выше всех вокзалов на Дальнем Востоке, - поведал путешественник.