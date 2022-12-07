Российский путешественник показал достопримечательности Тынды

Видео из путешествия блогера появилось на его YouTube-канале «Авто. Путешествия». Ещё на въезде в город мужчину удивили многоэтажные здания.
За поворотом на сопке наблюдается нагромождение пятиэтажек. Это уже становится интересным, потому что от Тынды я не ожидал такого размаха. В городе уже есть 15-этажки. Они даже на билборд их поместили. А что ты хотел: это север, детка, - прокомментировал блогер.
Путешественник показал известные места Тынды, среди которых памятник «Камень с первого километра Большого БАМа», городской Дворец культуры «Русь», городской парк и железнодорожный вокзал. На последнем здании Дмитрий Полудин остановился отдельно.
Что должно быть самым помпезным в столице БАМа? Ну конечно же, связующее звено города и железной дороги - вокзал. Вокзал в Тынде и правда уникальный. По задумке архитектора, его ломаные линии изображают силуэт огромной птицы. А высота сего сооружения составляет аж 48 метров, поэтому вокзал может быть одновременно и выше всех 15-этажек в Тынде, и выше всех вокзалов на Дальнем Востоке, - поведал путешественник.
Несмотря на то, что блогер провёл в Тынде всего один день, он успел оценить город. Путешественник подвёл итоги возле стелы на выезде из столицы БАМа.
Лично меня поразил город Тында. Я не этого ожидал. Думал, там будет несколько деревянных домов из рубленого бруса. А тут многоэтажки! А еще и какой вокзал, — отметил Дмитрий Полудин.
Из Тынды он продолжил путь по трассе «Лена». Следующим пунктом для блогера стал Якутск.