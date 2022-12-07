Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+12° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
2 часа назад

Россиянка назвала «ностальгическим» отдых в Ессентуках

Lenta.ru

Российская туристка побывала на отдыхе в санатории Ессентуков и осталась в восторге от качества лечения. Впечатлениями от поездки и от курортного города она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

Россиянка назвала «ностальгическим» отдых в Ессентуках
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Путешественница раскрыла, что двухнедельный тур на двоих с санаторно-курортным лечением обошелся в 130 тысяч рублей. В стоимость также было включено трехразовое питание. Приятной неожиданностью туристка назвала комфортабельный номер — она призналась, что «он был совсем не таким, как себе представляешь». Также ее удивила инфраструктура санатория: на небольшой территории росли ели, а также был мини-зоопарк с кроликами и фазанами.

«Интерьеры основного корпуса и лечебного очень роскошные. Потрясающая мебель, залы с колоннами, мозаичные панно времен СССР — ностальгично. Процедуры очень качественные, персонал — профессионалы своего дела», — восхитилась читательница портала.

Кроме того, россиянку порадовало питание на шведском столе — по пятницам и субботам на ужин предлагали вино, а в промежутках между приемами пищи работал кафетерий.

«Ессентуки — потрясающе красивый, ухоженный и чистый город. Приветливые местные жители, большой выбор экскурсий. В самом городе тоже много достопримечательностей и мест для прогулок», — добавила она.

Отдых в России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители