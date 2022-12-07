Россиянка назвала «ностальгическим» отдых в Ессентуках

Российская туристка побывала на отдыхе в санатории Ессентуков и осталась в восторге от качества лечения. Впечатлениями от поездки и от курортного города она поделилась с порталом «Тонкости туризма» .

Путешественница раскрыла, что двухнедельный тур на двоих с санаторно-курортным лечением обошелся в 130 тысяч рублей. В стоимость также было включено трехразовое питание. Приятной неожиданностью туристка назвала комфортабельный номер — она призналась, что «он был совсем не таким, как себе представляешь». Также ее удивила инфраструктура санатория: на небольшой территории росли ели, а также был мини-зоопарк с кроликами и фазанами.