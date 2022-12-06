Почему туристы из Азии так любят российские конфеты

Конфеты российского производства — один из самых популярных сувениров среди путешественников из Азии. Туристы буквально скупают их и привозят к себе домой, а если видят их за границей, то берут целыми мешками. В материале “Рамблера” – о том, почему в Азии так любят российские конфеты.

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Безопасность

Первое, за что в Азии больше всего ценят российские конфеты, — качество. Они не понаслышке знакомы с культурой потребления в России и СССР, поэтому уверены, что здесь можно найти только качественные и натуральные продукты. Кроме того, в Китае часто находят конфеты, содержащие опасные вещества. В составе российских их замечено не было.

Конечно, нельзя сказать, что все конфеты российского производства сделаны из натуральных продуктов, но в них значительно меньше консервантов, чем предлагают другие производители.

Цена

Российские конфеты стоят дороже тех, что производят в азиатских странах, но дешевле, чем европейские. Кроме того, между многими странами хорошо налажена логистика. Поэтому в Азию российские конфеты привозят свежими, а также не повышают на них цены. Потребители во многих странах это очень ценят.

Отсутствие подделок