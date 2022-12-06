Зачем нужно ехать в Тамбов

Город, про который когда-то пели известную песню, расположен в европейской части России, на Окско-Донской равнине, на канале реки Цна. Несмотря на то, что сам по себе город небольшой, у него есть много интересных достопримечательностей. О них – в материале “Рамблера”.

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Тамбовский окорок

Несмотря на то, что сейчас “тамбовский окорок” – название особого рецепта, у него есть богатая история, связанная с этим городом. Во-первых, торговец Мокроусов, который впервые поставил окорок во дворец, был родом из Тамбова и основал свой бизнес именно в этом городе. Во-вторых, тогда и сейчас Тамбовская область была одним из лидеров по выращиванию свиней. Считается, что именно здесь выращивают идеальное мясо для создания Тамбовского окорока, и здесь его можно попробовать свежим.

Набережная Цны

Набережная считается визитной карточкой Тамбова, поэтому туда водят всех, кто приезжает в город. Набережная представляет собой два уровня: первый расположен прямо у реки, а второй чуть выше. На набережной можно просто погулять, покормить уток и посмотреть знаковые места для жителей города, например, мост влюбленных. На нем традиционно вешают замки молодожены.

Римско-католический костел Воздвижения креста

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В Тамбове есть очень много храмов и церквей, достойных внимания. Однако хочется выделить более неожиданную для российского города достопримечательность. Здесь расположен римско-католический костел, который был построен в конце XIX века. Долгое время он пустовал, но в 1998 году его отреставрировали и теперь он принимает туристов.

Музейный комплекс «Усадьба Асеевых»

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