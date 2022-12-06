Российский завод по сжижению газа начнет принимать туристов

"Компания "Сахалинская энергия", став участником команды промышленного акселератора Агентства стратегических инициатив (АСИ), решила приоткрыть завесу тайны, окутывающую один из самых высокотехнологичных объектов в стране. В рамках единого промышленного маршрута Сахалинской области промышленные туристы смогут посетить производственный комплекс "Пригородное" на Сахалине - первый в России завод по сжижению природного газа", - говорится в сообщении.