Российский завод по сжижению газа начнет принимать туристов

Первый в России завод по производству сжиженного газа - производственный комплекс "Пригородное" на Сахалине - станет частью единого промышленно-туристического кластера. Ведется работа над созданием карты экскурсионного маршрута, сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства.
"Компания "Сахалинская энергия", став участником команды промышленного акселератора Агентства стратегических инициатив (АСИ), решила приоткрыть завесу тайны, окутывающую один из самых высокотехнологичных объектов в стране. В рамках единого промышленного маршрута Сахалинской области промышленные туристы смогут посетить производственный комплекс "Пригородное" на Сахалине - первый в России завод по сжижению природного газа", - говорится в сообщении.
Рабочая группа посетила комплекс, чтобы создать технологическую карту экскурсионного маршрута. Планируется предусмотреть форматы для школьников, профориентационные и бизнес-миссии.
Производственный комплекс "Пригородное" является частью компании Sakhalin Energy - оператора проекта "Сахалин - 2". Sakhalin Energy занимается освоением Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд куб. м газа.