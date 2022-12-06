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4 часа назад

Первый в России завод по сжижению газа начнет принимать туристов

ТАСС

Первый в России завод по производству сжиженного газа - производственный комплекс "Пригородное" на Сахалине - станет частью единого промышленно-туристического кластера. Ведется работа над созданием карты экскурсионного маршрута, сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства.

Российский завод по сжижению газа начнет принимать туристов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"Компания "Сахалинская энергия", став участником команды промышленного акселератора Агентства стратегических инициатив (АСИ), решила приоткрыть завесу тайны, окутывающую один из самых высокотехнологичных объектов в стране. В рамках единого промышленного маршрута Сахалинской области промышленные туристы смогут посетить производственный комплекс "Пригородное" на Сахалине - первый в России завод по сжижению природного газа", - говорится в сообщении.

Рабочая группа посетила комплекс, чтобы создать технологическую карту экскурсионного маршрута. Планируется предусмотреть форматы для школьников, профориентационные и бизнес-миссии.

Производственный комплекс "Пригородное" является частью компании Sakhalin Energy - оператора проекта "Сахалин - 2". Sakhalin Energy занимается освоением Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд куб. м газа.

Отдых в России,Агентство стратегических инициатив,
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