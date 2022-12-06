Город-сказка: зимний Петербург для всей семьи

Устав от осеннего ненастья, мы радуемся снегу и готовы планировать зимние каникулы уже в первых числах декабря. И это правильно: если вы собираетесь провести время с семьей, интересно должно быть всем. Поэтому и программу зимнего отдыха лучше составлять заранее. Чтобы провести время разнообразно, вкусно и с пользой, посетите Петербург. Много актуальной и интересной информации о городе - в Telegram-канале городского туристско-информационного бюро Петербурга.

Фото: ТАСС ТАСС

Прогулки по заснеженному городу

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Зимой Петербург преображается - лед сковывает каналы, меняется иллюминация, на площадях возводят ярмарочные павильоны. Передвигаться по городу лучше пешком, чтобы проникнуться его очарованием. Можно придумать свой план прогулки или просто побродить по улицам и набережным, а можно воспользоваться уже готовыми маршрутами, составленными Городским туристско-информационным бюро Петербурга.

Один из них начинается от Никольского двора, где зимой работает уютная ярмарка. В павильонах продают сувениры и украшения для дома, изготовленные местными мастерами, посетители согреваются глинтвейном и горячим супом и даже катаются на настоящей карусели.

От Никольских рядов идите к Театральной площади - музыкальному сердцу Петербурга. По пути полюбуйтесь Николо-Богоявленским морским собором. Построенный в стиле барокко, он стал первым храмом русских моряков - в нем отмечались их победы, проходили панихиды по погибшим и даже в советское время устанавливались мемориальные доски экипажам затонувших подлодок.

Пройдя мимо Мариинского театра и Консерватории (их посещение для многих любителей музыки и балета - зимняя традиция), вы окажетесь на набережной Мойки.

Перейдя реку по мосту Поцелуев - самому романтичному в городе, двигайтесь в сторону острова Новая Голландия, открытого для посетителей несколько лет назад. Это одно из новых мест, которое становится обязательным для посещения гостями Санкт-Петербурга.

Во дворе необычного здания "Бутылка" традиционно открывается во второй половине декабря еще одна ярмарка. Здесь можно купить не только угощения, но и теплые шапки, шарфы, книги, украшения и даже елки и пихты. На ярмарке есть место и для добрых дел, например, можно передать подарки для петербургских благотворительных фондов или купить сувениры, сделанные руками их подопечных.

Традиционно самая большая и шумная зимняя ярмарка располагается на Манежной площади. В этом году она расширится, захватив улицы Кленовую и Малую Садовую. Это одно из любимых мест для гуляний и у взрослых, и у детей. Помимо деревянных домиков с сувенирами, фотозон и катка, здесь установят ярмарочный театр и фудтраки. В небольших фургончиках готовят уличную еду со всех концов земного шара: чешские трдельники или испанские чуррос, шведские фрикадельки или немецкие колбаски, глинтвейн или чай с таежными ягодами. Ярмарочное гуляние сопровождается мастер-классами, конкурсами, театрализованными представлениями.

В 2022 году пространство ярмарки будет напоминать о сказке "Щелкунчик". Посетители смогу увидеть сцены из знаменитой сказки, например, битву Щелкунчика с Мышиным королем или путешествие игрушечного героя и Мари в сладкую сказку.

От Манежной можно начать прогулку по набережной реки Фонтанки или, наоборот, завершить здесь путь от Дворцовой площади по Невскому проспекту. Жители и гости Петербурга часто выбирают маршрут по Университетской набережной, откуда открываются чудесные виды на Адмиралтейство и дворцовые комплексы. Возле Адмиралтейства зимой действует необычный световой фонтан, любоваться которым лучше всего вечером.

При планировании путешествия не забывайте о самом главном правиле зимней прогулки по Петербургу - носить теплую одежду и обувь. Тогда любой маршрут, даже самый длинный, будет в радость.

Зимние забавы

Сложно представить зиму без традиционного катания на коньках, санках или ватрушках. Самые интересные катки в Петербурге, конечно же, открытые - их заливают во второй половине ноября.

В Севкабель Порту действует каток с панорамным видом на море. Здесь есть прокат и заточка коньков, фудтраки с едой и горячими напитками. Просторный каток открыт и на Обводном канале. Об отдыхающих позаботились: есть теплые раздевалки, прокат коньков и уличное кафе. Здесь также проходят тематические вечеринки и даже карнавалы! А совсем рядом находятся креативное пространство "Люмьер-холл", где на конец декабря запланированы джазовые концерты, и планетарий с одним из самых больших в мире куполов.

Еще один каток, который стоит посетить, заливают на острове Новая Голландия. Здесь нет теплых раздевалок, зато сам каток просторный, в прокате всегда большой выбор коньков, а по выходным здесь играет живая музыка.

В ЦПКИО на Елагином острове в распоряжении любителей катания на коньках будет 4 тысячи квадратных метров льда. С утра посещение бесплатно, с 11 часов вход по билетам, которые можно купить в кассе или на сайте. Здесь есть прокат и заточка коньков, а те, кто предпочитают пешие прогулки, смогут обойти все павильоны рождественского мини-маркета.

Для катания на ватрушках, санках и ледянках в городе организуют безопасные горки. Одна из самых знаменитых и больших открывается в декабре в Никольских рядах - здесь могут съезжать с горки одновременно несколько человек. Ватрушки выдают на месте.

Горки для катания есть также в Юсуповском и Таврическом садах, в Шуваловском парке и парке «Яблоневый сад». В парке «Екатерингоф» и Южно-Приморском парке посетителей ждет одна из любимых зимних забав петербуржцев - катание на финских санях, которые можно взять напрокат.

А где согреться?

Если зима в городе разыграется не на шутку, и ледяной ветер с Финского залива начнет "выдувать" вас с улицы, прячьтесь под крышей. Зимой культурная жизнь в Петербурге продолжает бурлить. В соборе Петра и Павла проходят органные концерты. В исторических дворцах Петербурга можно послушать классическую и джазовую музыку, а также пройти с экскурсией по роскошным залам. В преддверии концерта они освещаются сотнями свечей.

Послушать музыку можно и под звездами - Санкт-Петербургский планетарий приглашает на концерты и музыкальные полнокупольные шоу. Здесь можно услышать дуэт органа и рояля, рассмотреть созвездия под саундтреки из популярных кинофильмов и произведения Ханса Циммера, Яна Тирсена и Джона Уильямса.

Театральный зимний сезон в Петербурге весьма насыщенный, и именно в это время можно познакомить с театром маленьких зрителей. В репертуаре есть традиционные постановки: "Щелкунчик", "Снегурочка" и "Морозко". А есть и новые, но уже полюбившиеся зрителям истории про старика Петсона и его котенка Финдуса, Муми-троллей, Эльзу и Анну из волшебного королевства Эренделл. В Петербурге также проходят мюзиклы и ледовые шоу, которые особенно приятно смотреть зимой.

В крупных петербургских музеях во время зимних праздников людно - для многих туристов посещение Северной столицы невозможно без визита в Русский музей и Эрмитаж. Но можно открыть в городе на Неве и что-то новое. Например, посетить Музей кофе на Воскресенской набережной, где вас познакомят с историей напитка и предложат заварить свой. Интересные экспозиции, посвященные культуре северных народов и природе севера, есть в Русском этнографическом музее и музее Арктики и Антарктики. А в Музее современного искусства Эрарта проходит выставка художника Александра Трифонова "Русский север". И детям, и взрослым будет интересно посетить петербургский Океанариум, где живут более 2 тысяч обитателей морских и пресноводных глубин - рыб, беспозвоночных и млекопитающих.

Скрыться от суеты можно, заглянув в лютеранскую церковь Анны Анненкирхе на Кирочной улице. В конце ноября здесь открылась выставка, посвященная празднику Рождества, а по вечерам проходят концерты. На них исполняют как классическую музыку, так и саундтреки к кинофильмам на органе. Важно только помнить, что церковь действующая, а значит, надо соблюдать определенные правила.