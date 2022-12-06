Авиакомпания «Ямал» вводит дополнительные рейсы на каникулах

В новогодние каникулы авиакомпания «Ямал» по традиции увеличивает количество рейсов из окружной столицы в Тюмень и Москву. Об этом сообщают в пресс-службе окружного правительства.
«29 декабря введен дополнительный рейс Москва – Салехард и обратно. 30 и 31 декабря Тюмень – Салехард и обратно», – говорится в сообщении ямальского авиаперевозчика.
Кроме того, дополнительные рейсы вводятся в последние дни зимних каникул. Так, 6 января можно будет слетать в Тюмень из Надыма и обратно. На следующий день будут выполнены рейсы из Москвы и Тюмени в ямальскую столицу. На 8 января запланирован вылет лайнера из воздушной гавани Салехарда в Тюмень. Рейсы будут выполняться на лайнерах Sukhoi Superjet 100, способных перевозить 93 человека в экономклассе.