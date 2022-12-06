На Алтае в 2023 году появится археологический парк

Археологический парк планируют создать в новом туристическом сезоне в 2023 году на территории Алтайского биосферного заповедника. Благодаря ему туристы смогут узнать, как развивался край в разные периоды времени, рассказала ТАСС во вторник заместитель директора по экологическому воспитанию и познавательному туризму заповедника Ольга Швакова.
"Мы планируем развивать проект, и уже заключены предварительные соглашения с представителями турбизнеса, которые имеют базы на не заповедном берегу Телецкого озера. У нас идея познакомить гостей с духовно-культурным наследием через создание такого парка. Мы планируем, что он будет создан к следующему сезону <...>. Определили место - кордон Челюш. Там есть интересная территория, на которой можно было бы воссоздать такого рода объект. <...> Гости смогут приезжать на территорию, обеспеченную инфраструктурой, где можно посмотреть, как могли выглядеть захоронения разных культур. Они смогут сделать вывод о том, каким образом развивался Алтай", - рассказала Швакова.
С помощью такого парка в заповеднике планируют развивать познавательной туризм. В настоящее время там водят путешественников по объектам Алтайской духовной миссии. Так, на кордоне Беле для этих целей воссоздана часовня. Кроме того, для волонтеров и студентов-археологов разрабатывается программа, которая поможет изучить находки и участвовать в экскурсионной и просветительской работе вместе с сотрудниками заповедника.
"Группы планируются по 10-15 человек с двухнедельным пребыванием на кордоне для прохождения практики с мая по сентябрь. Эти же ребята могли бы встречать гостей и рассказывать им о находках, их специфике", - подчеркнула Швакова.
Алтайский государственный природный биосферный заповедник - уникальнейшая особо охраняемая природная территория России, объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО, включает часть акватории Телецкого озера - жемчужины Горного Алтая, "маленького Байкала" Западной Сибири. В Челюше в 1932 году был организован первый кордон заповедника, в который и входит часть акватории Телецкого озера. Оно является крупнейшим по объему пресной питьевой воды в России.