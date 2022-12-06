На Алтае в 2023 году появится археологический парк

"Мы планируем развивать проект, и уже заключены предварительные соглашения с представителями турбизнеса, которые имеют базы на не заповедном берегу Телецкого озера. У нас идея познакомить гостей с духовно-культурным наследием через создание такого парка. Мы планируем, что он будет создан к следующему сезону <...>. Определили место - кордон Челюш. Там есть интересная территория, на которой можно было бы воссоздать такого рода объект. <...> Гости смогут приезжать на территорию, обеспеченную инфраструктурой, где можно посмотреть, как могли выглядеть захоронения разных культур. Они смогут сделать вывод о том, каким образом развивался Алтай", - рассказала Швакова.