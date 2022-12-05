Самара вошла в топ-10 популярных направлений внутреннего туризма

Однако даже с учетом изменения цен, стоимость проживания в самарских отелях остается ниже средних по стране. Так, средняя стоимость номера в российском отеле в 2022 году составила 4 300 рублей за ночь, это почти на 10% больше, чем годом ранее, и ниже официального уровня инфляции, рассчитали аналитики МТС Travel и Bronevik.com на основе открытых данных отелей-партнеров.

Фото: Волга Ньюс Волга Ньюс

Аналитики отмечают, что 40% от всех бронирований приходится на трехзвездочные отели, средняя стоимость проживания в которых дешевле — около 3900 рублей. При этом номера в отелях категории "три звезды" за год выросли в цене на 8%.

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Самые дорогие номера в 2022 году в Сочи — ночь в отеле обойдется в 6 400 рублей, это на 3% дороже, чем годом ранее. Переночевать в отеле в Петербурге в среднем обойдется в 5 100 рублей, цена здесь почти не изменилась за год. В Москве цена за ночь снизилась до 4 900 рублей по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (-5%). В Казани, популярной у самарцев для коротких путешествий, цена за ночь в среднем составляет 5 400 рублей, а в Нижнем Новгороде — 4 700 рублей.

В этом году Самара вошла в топ-10 популярных направлений, на которые приходится примерно треть бронирований отелей в России. Также в этот список попали Москва, Петербург, Большой Сочи, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск и Иркутск. Ростов-на-Дону и Краснодар из-за закрытого авиасообщения выбыли из топа.

По мнению аналитиков, рост популярности бронирований в городах из первой десятки отражает тренд на путешествия внутри страны. Российские туристы выбирают города-миллионники с развитым сервисом и популярными точками притяжения туристов. Также в топ-10 вошли города, которые часто посещают транзитом из-за изменений в авиасообщении.

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