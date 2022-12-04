Какие достопримечательности окрестностей Мурманска стоит посетить. Варианты экскурсионных программ из Мурманска. Териберка, Хибины и Кировск, Полуостров Рыбачий, саамская деревня Самь-Сыйт.

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Мурманск – город-порт, расположенный в северо-западной части России, за Северным полярным кругом, на восточном побережье Кольского залива, впадающего в Баренцево море. Чисто северный по духу город с жестким климатом, славящийся своим эффектным и магическим полярным сиянием, окруженный суровыми горами и скалами и омываемый холодными морскими водами, привлекает внимание путешественников.

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Что предлагает Мурманск туристам

Мурманск – интересный город, в котором есть что посмотреть, поэтому здесь хорошо развит туризм. Очень популярны экскурсии из Мурманска в близлежащие места, богатые природными и рукотворными достопримечательностями: село Териберка, Кировск, Североморск, Хибины, Ловозерские тундры, на полуострова Средний и Рыбачий, в саамскую деревню Самь-Сыйт и др.

групповые сборные;

мини-группы;

индивидуальные;

автобусные;

автомобильно-пешеходные;

автомобильные, в том числе на джипах;

на снегоходах;

морские. В Мурманске предлагается большое количество разных вариантов экскурсий:

Есть короткие поездки (на несколько часов) и продолжительные туры (от одного до нескольких дней).

Териберка

Небольшой населенный пункт в Мурманской области пользуется большой популярностью, так как здесь имеется множество экзотических достопримечательностей: замерзший водопад, расположенный рядом с Малым батарейским озером, таинственное кладбище затонувших судов, поражающие воображение просторы тундры, скелет кита (декорации, оставшиеся от съемок фильма Андрея Звягинцева "Левиафан"), удивительный пляж "Яйца драконов" на берегу Баренцева моря, этно-парк с оленями и хаски, озеро Канетьявр, деревянное декоративное сооружение "Трон", огромные качели, фигура гаишника.

В рамках экскурсий в Териберку можно посетить пивоварню, попробовать икру морских ежей и другие блюда арктической кухни, познакомиться с местными мифами и легендами.

Горы Хибины и Кировск

Кировск – необычный город, находящийся в центре горного массива. Экскурсия в Хибины и Кировск включает в себя посещение следующих мест: живописного водопада, горного карьера, парка культуры и отдыха "Таинственный лес", туристического центра "Снежная деревня" (роскошные снежные залы с ледяными скульптурами и потрясающе красивой подсветкой), Полярно-альпийского ботанического сада, музейно-выставочного центра "Апатит".

Полуостров Рыбачий

Самая северная точка России на континенте просто пестрит красотами и естественными достопримечательностями северной природы: величественными скалами и бурными водопадами. Здесь открывается вид на берега Норвегии. На полуострове можно увидеть маяки "Вайдагубский" и "Цыпнаволок", памятники времен Великой Отечественной войны и артефакты того времени: бункеры, доты, пушки, заброшенные военные городки.

Саамская деревня

Экскурсия в Самь-Сыйт – место проживания исконных северных народов – очень познавательная! Здесь можно в полной мере погрузиться в мир саамов, которые через века сохраняют старинные традиции своего этноса, познакомиться с их бытом, культурой, обрядами, верованиями.