Горнолыжный сезон в Сочи стартует 23 декабря

Гостей города в Сочи зимой привлекают не только горы. В администрации курорта сообщили, как туристы бронируют места в отелях на Новый год, а также кто и где планирует отдыхать.

«На новогодние праздники в Сочи ожидаем принять около 200 тысяч гостей со всех регионов нашей страны», – рассказали в администрации Сочи.

Сезон официально стартует 23 декабря. Согласно открытым данным, он будет рекордным по количеству туристов. Для гостей будет работать 150 средств размещения, расположенных в горах, хоть и не все собираются покорять вершины. Самые популярные места уже заняты, несмотря на то, что еще начало декабря. Всего в Сочи на новогодние каникулы ожидается загрузка отелей порядка 90 %.