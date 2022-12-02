Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+11° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
3 часа назад

Горнолыжный сезон в Сочи стартует 23 декабря

РИА "ФедералПресс"

Гостей города в Сочи зимой привлекают не только горы. В администрации курорта сообщили, как туристы бронируют места в отелях на Новый год, а также кто и где планирует отдыхать.

Горнолыжный сезон в Сочи стартует 23 декабря
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«На новогодние праздники в Сочи ожидаем принять около 200 тысяч гостей со всех регионов нашей страны», – рассказали в администрации Сочи.

Сезон официально стартует 23 декабря. Согласно открытым данным, он будет рекордным по количеству туристов. Для гостей будет работать 150 средств размещения, расположенных в горах, хоть и не все собираются покорять вершины. Самые популярные места уже заняты, несмотря на то, что еще начало декабря. Всего в Сочи на новогодние каникулы ожидается загрузка отелей порядка 90 %.

В этом году для гостей обновили канатную дорогу на Розе Хутор. Начиная с 28 декабря по 8 января за безопасностью туристов будет круглосуточно следить оперативный штаб.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители