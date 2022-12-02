Поезд «К северному сиянию» запустят из Москвы в 2023 году

В следующем году из Москвы через Мурманск начнет курсировать новый туристический поезд «К северному сиянию», который будет следовать также через Петрозаводск и Вологду. Об этом сообщила в пресс-службе РЖД.

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— Маршрут поезда разработан, чтобы туристы могли совершить увлекательное путешествие в край северного сияния, — говорится в сообщении.

В первую поездку состав отправится 3 ноября.

Еще один маршрут для туристов будет назваться «К виноградникам». Он пройдет из Москвы в Тамань и Новороссийск.

Как сообщил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов на конференции «Pro//Движение.Туризм», по итогам 2022 года РЖД планирует перевезти более 400 тысяч пассажиров на туристических поездах, что на 20 процентов больше показателя прошлого года, передает ТАСС.