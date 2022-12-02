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2 часа назад

На озере Шарташ в Екатеринбурге все же могут появиться термы «Баден-Баден»

РИА "ФедералПресс"

Владелец Baden Family не отказался от идеи возвести термальный комплекс «Баден-Баден» на озере Шарташ, правда на сей раз рассматривается для этой цели северная часть водоема. Об этом сообщили на пресс-конференции.

На озере Шарташ могут появиться термы «Баден-Баден»
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Проект дорабатывают. Концепция с круглогодичным бассейном, хорошей архитектурой. Будем надеяться, дойдет до практической реализации», – рассказал заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин.

Владелец Baden Family Евгений Кононов подтвердил, что проект прорабатывается. В этот раз строить комплекс планируют на северо-востоке Шарташа.

«Мы видим для себя дальнейшие десять лет в строительстве больших рекреационных комплексов в региональных центрах. Один из них – в Екатеринбурге», – добавил Кононов.

Против предыдущего проекта терм на Шарташе выступили общественники, которые посчитали, что строительство спа-комплекса нарушит хрупкую экосистему озера.

Также Евгений Кононов раскрыл судьбу санатория «Зеленый мыс» под Новоуральском.

«Санаторий «Зеленый мыс» – там ведется активная реконструкция. Уже представлен дизайн проект», – отметил он.

По его данным, 11-этажный корпус санатория будет завершен в 2023 году.

Кроме того, Кононов раскрыл, что повышение цен на тарифы не скажется на ценнике «Беден-Бадена».

«Всегда стараемся работать в своем сегменте, держим комфортный прайс. У нас крайне редко повышаются цены, несмотря на рост тарифов на газ или электроэнергию», – заявил владелец Baden Family.

Отдых в России,Дмитрий Ионин,
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