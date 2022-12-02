Замерзший Байкал: как подготовиться, когда ехать

Байкал зимой нужно увидеть в своей жизни хотя бы один раз. Бесконечный и прозрачный лед, под которым бушует темно-синяя вода, точно произведет неизгладимое впечатление. Однако не все туристы остаются довольными зимней поездкой на Байкал из-за того, что ожидания не совпали с реальностью. О том, когда нужно ехать на озеро за красивым льдом и как подготовиться к поездке, — в материале “Рамблера”.

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Когда нужно ехать на Байкал

В Сибири зима длится гораздо дольше, чем в европейской части страны, поэтому не стоит рассматривать исключительно декабрь и январь. Наоборот, лучшими месяцами для посещения Байкала считаются февраль и март. В это время снега выпадает гораздо меньше, поэтому вы можете своими глазами увидеть бескрайние льды озера.

Кроме того, в это время на озере не так холодно, нет сильного ветра, а также увеличивается световой день. Это дает вам больше времени на осмотр достопримечательностей.

Как подготовиться к поездке на Байкал

Первое, о чем вам стоит подумать, — наличие теплых вещей. Обязательно берите с собой теплые и легкие куртки, которые быстро сохнут. Из-за большого количества снега у берегов Байкала есть риск промокнуть и простудиться. Также лучше выбирать ветрозащитную одежду.

Ботинки и перчатки должны быть тоже непромокаемые.

Вместо чемодана лучше выбрать спортивную сумку, так как добираться до Байкала придется в том числе и пешком по снегу, чемодан там не проедет.

Для зимнего Байкала потребуются наколенники. Передвигаться по льду в некоторых местах нужно пешком, и травмы здесь — совсем не редкость.