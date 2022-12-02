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49 минут назад

Сколько туристов ждут в Петербурге на Новый год

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Сервисы бронирования туров и билетов отметили рост интереса к посещению Северной столицы в новогодние каникулы. Эксперты отмечают, что отели стали бронировать на 14,3 % чаще по сравнению с прошлым годом.

Сколько туристов ждут в Петербурге на Новый год
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Спрос на авиабилеты в Петербург среди пользователей сервиса с 30 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 23 %. А вот спрос на железнодорожные билеты, напротив, просел на 21,5 %», – отметили аналитики OneTwoTrip.

В «Ассоциации туроператоров» также наблюдают рост спроса. Эксперты уточнили, что Петербург занимает второе место по востребованности на новогодние праздники, пишет издание «Ведомости. Санкт-Петербург».

Кроме того, стало известно, как изменились цены на отели в Северной столице, а также на сами туры. Так, туры за год выросли в цене на 10 %, а отдельные объекты еще сильнее. Эксперты считают, что это может быть связано с загрузкой гостиниц. В этом году таких сложностей нет, и отельеры не снижают цены. Стоимость размещения в отелях города за год выросла на 6,5 %.

Отдых в России,Ассоциация туроператоров России,
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