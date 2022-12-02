Сколько туристов ждут в Петербурге на Новый год

«Спрос на авиабилеты в Петербург среди пользователей сервиса с 30 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 23 %. А вот спрос на железнодорожные билеты, напротив, просел на 21,5 %», – отметили аналитики OneTwoTrip.

Кроме того, стало известно, как изменились цены на отели в Северной столице, а также на сами туры. Так, туры за год выросли в цене на 10 %, а отдельные объекты еще сильнее. Эксперты считают, что это может быть связано с загрузкой гостиниц. В этом году таких сложностей нет, и отельеры не снижают цены. Стоимость размещения в отелях города за год выросла на 6,5 %.