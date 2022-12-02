Спрос на новогодние туры в Москву опередил доковидный уровень

Интерес россиян к новогодним и рождественским турам в Москву обогнал уровень доковидного 2019 года: спрос на них вырос, по данным туроператоров, на 15–25%.

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Активнее всего сейчас покупают туры, в стоимость которых включены новогодние елки, так как почти 70% бронируемых поездок приходится на туристов с детьми, рассказала редакции TourDom.ru коммерческий директор компании АЛЕАН Оксана Булах. Туроператор «Тари Тур» отметил другую тенденцию – особой популярностью у россиян пользуются пятидневные поездки сразу после Нового года, в разгар школьных каникул. После отмены ковидных ограничений возвращается к прежнему уровню и спрос на туры для организованных детских групп, причем школьники едут даже из отдаленных регионов, таких как Свердловская область и Якутия.

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«Интерес к новогодним турам в Москву в этом году можно назвать ажиотажным. Гостиницы в столице на новогодние даты фактически переполнены. В отелях "Космос" 3*, "Холидей Инн Москва Лесная" 4*, "Холидей Инн Москва Сущевский" 4* мест уже практически не осталось, свои блоки мы уже почти выбрали и начали сотрудничество с другими гостиницами. При этом, если раньше туристы не так охотно бронировали пятизвездочные отели, то сейчас все больше путешественников готовы платить и за них», – рассказала генеральный директор «Тари Тур» Марина Левченко.

Цены на новогодние туры в Москву за год поднялись на 10–12%, отметили в «Тари Тур»: пакет с экскурсиями 4 ночи / 5 дней стоит 20 тыс. руб., на 3 ночи / 4 дня – 6,6 тыс. руб. По статистике туроператора АЛЕАН, средняя стоимость тура 1 ночь / 2 дня составляет минимум 4 тыс. руб., а размещение в отелях столицы в период новогодних праздников обойдется туристам в сумму от 2,5 тыс. руб.

Подорожание туров произошло за счет роста цен на питание и билеты в крупные музеи – последние по-прежнему невозможно купить организованно, только на общих основаниях. Более того, в некоторых учреждениях стали ограничивать продажу экскурсий организаторам туров, например, не больше трех в месяц, рассказали в «Тари Тур».