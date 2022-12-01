Продажи новогодних туров по России выросли за год на 30%

Продажи туров по России на новогодние праздники на 20-30% превышают показатели прошлого года, лидирующим направлением остается Краснодарский край. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) .

«Продажи туров по России на период новогодних праздников в этом году на 20-30% превосходят объемы прошлого года и уже превысили показатели доковидного 2019 года. Лидер предпочтений среди регионов не изменился - больше всего россиян хотят провести новогодние праздники в Краснодарском крае», - говорится в сообщении.