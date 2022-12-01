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2 часа назад

Продажи новогодних туров по России выросли за год на 30%

Агентство «Москва»иещё 1

Продажи туров по России на новогодние праздники на 20-30% превышают показатели прошлого года, лидирующим направлением остается Краснодарский край. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Продажи новогодних туров по России выросли за год на 30%
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

«Продажи туров по России на период новогодних праздников в этом году на 20-30% превосходят объемы прошлого года и уже превысили показатели доковидного 2019 года. Лидер предпочтений среди регионов не изменился - больше всего россиян хотят провести новогодние праздники в Краснодарском крае», - говорится в сообщении.

Там отметили, что пик продаж на новогодние праздники уже наступил. Самые активные продажи будут идти до 6–10 декабря.

Отдых в России,Ассоциация туроператоров России,
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