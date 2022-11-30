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3 часа назад

В отелях Подмосковья заканчиваются места на Новый год

TourDom

Туристы, которые выбирают отдых в России, чаще всего бронируют на Новый год отели Краснодарского края (включая горные курорты Сочи), Кавминвод, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Татарстана, Великого Устюга. Об этом на конференции «Известий» – «Туриндустрия: предварительные итоги года и планы на новогодние праздники» – сообщил руководитель туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

В отелях Подмосковья заканчиваются места на Новый год
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Многие гостиницы уже полностью загружены на праздничные дни. Например, в отелях горных курортов Сочи занято около 80% мест. Активно бронируются также здравницы Кавминвод: туристов интересуют не лечебные программы, а оздоровительный отдых на 3–5 дней.

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Меньше всего свободных номеров осталось в гостиницах Подмосковья. «По нашим данным, на заезды с 3 по 8 января доступны для бронирования лишь 5 объектов из 70 (из ассортимента туроператора. – Ред.). На заезды с 29 декабря по 3 января туристы могут выбирать лишь из 12 отелей», – сообщил редакции TourDom.ru Сергей Ромашкин. Средний чек на праздники, по его информации, составляет 82 тыс. руб. Чаще всего туристы бронируют отели уровня 4* на 4 ночи на двоих.

Значительный рост турпотока связывают с тем, что многие москвичи не готовы уезжать далеко. «За последние 2 года сложился сегмент людей, которые проводят отпуск в радиусе не более 250–300 км от своего дома», – отметил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Причем во многих подмосковных объектах нет возможности забронировать 1–2 ночи в период каникул: размещение можно заказать только в виде пакета на 3–5 дней.

Тем не менее места на Новый год в некоторых гостиницах области найти все же можно. Например, отдых с 3 по 8 января в Palmira Garden Hotel & SPA 4* (Видное) предлагается за 58,5 тыс. руб. на двоих, в стоимость входят завтраки. Такой же по продолжительности тур, но с посещением спа-комплекса обойдется в 65 тыс. руб. Доступен для бронирования в эти же даты спа-отель «Солнечный» 4* в Солнечногорском районе (122 тыс. руб. на двоих). В пятидневный пакет входят питание по системе «все включено», анимация, развлекательные программы. Отдых в загородном отеле Moscow Country Club 5* (Нахабино) можно заказать за 140 тыс. руб. (полный пансион, пользование услугами спорткомплекса и сауны).

Отдых в России,Александр Осауленко,Сергей Ромашкин,
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