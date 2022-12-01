В отелях Подмосковья заканчиваются места на Новый год

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Еще в одном российском регионе больше нет мест для туристов — в Подмосковье почти закончились номера в отелях на Новый год. О возникшем дефиците мест в гостиницах региона сообщает портал Tourdom.

По словам руководителя туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, россияне, предпочитающие проводить зимние праздники в стране, чаще всего бронируют отели Подмосковья, Краснодарского края, Кавминвод, Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Великого Устюга.

Меньше всего свободных номеров осталось в Подмосковье. «По нашим данным, на заезды с 3 по 8 января доступны для бронирования лишь пять объектов <…> На заезды с 29 декабря по 3 января туристы могут выбирать лишь из 12 отелей», — заявил Ромашкин.

Эксперт отметил, что средний чек на отдых в зимние каникулы в гостиницах региона составляет 82 тысячи рублей. При этом наибольшей популярностью пользуются четырехзвездочные отели с бронью на четыре ночи на двоих. Из доступных мест размещения в Московской области на Новый год — гостиница категории четыре звезды Palmira Garden Hotel & SPA в Видном. Проживание с завтраками с 3 по 8 января обойдется двоим туристам в 58,5 тысячи рублей.

Также для бронирования в эти даты доступен четырехзвездочный спа-отель «Солнечный» в Солнечногорском районе (122 тысячи рублей на двоих). В пятидневный пакет входят питание по системе «все включено», анимация, развлекательные программы. Провести праздники в загородном пятизвездочном Moscow Country Club в Нахабино можно за 140 тысяч рублей. В сумму включены проживание, полный пансион, а также услуги спорткомплекса и сауны.