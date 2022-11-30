Что посмотреть и чем заняться в Красноярске

За последние годы россияне распробовали и по достоинству оценили внутренний туризм. И все же найдется не так много уголков в России, где великолепная могучая природа и горнолыжные курорты мирового уровня соседствуют с поистине столичным сервисом большого и современного города. Таким местом является Красноярск – крупнейший старинный город, расположенный в середине России, на стыке Западно-Сибирской равнины, Среднесибирского плоскогорья и Саянских гор, на обоих берегах могучего Енисея.

Фото: Мир24 Мир24

Городскую инфраструктуру совсем недавно обновили в рамках подготовки к Универсиаде, в том числе построили множество отличных отелей и оборудовали по последнему слову техники аэропорт. В ближайших окрестностях Красноярска можно насладиться великолепной сибирской природой – с могучей рекой, тайгой, горными склонами и даже – морем. При этом не теряя в путешествии всех атрибутов жизни столицы – с Яндекс-такси, доставкой, магазинами, театрами и достойной архитектурой. В местных гостиницах – совсем не дорогих по столичным меркам – можно отобедать блюдами из оленины, изюбрятины или муксуна, приправленных местными травами. Причем – с учтивостью и гостеприимством, достойными королей.

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«Часто бывает, что путешествовать по нашей стране весьма небюджетно. Туда, где красиво – тяжело добраться, и там частенько трудно с инфраструктурой. Поэтому, когда первое восхищение природой спадает, возникают вопросы к комфорту отелей и опыту персонала. Здесь же, во-первых, весьма инстаграммно – снег, лес, фонарики, горные лыжи. И при этом очень хорошая инфраструктура – все-таки столица крупных федеральных сырьевых и энергетических компаний, значит персонал вышколен и знаком с хорошим сервисом. Здесь была Универсиада, задавшая планку. И тут недорого, ибо количество гостиниц большое, есть конкуренция», – рассказывает в интервью MIR24.TV организатор туристических маршрутов, путешественник Алексей Тригубенко.

По словам Алексея Тригубенко, удобно, что в Красноярск летают лоукостеры – четыре с половиной часа, и вы на месте, а подъем на склон на фуникулере и прокат лыж, по московским меркам – копейки. «Самое главное, место еще не разведанное, толп туристов еще нет, а значит можно приехать, качественно отдохнуть за небольшие деньги, но при этом чувствовать себя солидным человеком, обогатив свой инстаграм и здоровье», – говорит путешественник.

О том, почему стоит побывать в Красноярском крае хотя бы раз в жизни – читайте в нашем материале.

Причина первая: посетить национальный парк Красноярские Столбы

«Красноярск славится сильной школой скалолазания и альпинизмах, и все благодаря Столбам, ведь основной достопримечательностью национального парка являются скалы, высота которых от 200 до 800 метров над уровнем моря. Столбы несколькими группами расположены среди красивейшего национального парка, площадь которого более 48 тысяч гектаров. Этот удивительный по красоте уголок потрясает своими масштабами и многообразием ландшафтов, уникальной сибирский природой», – рассказывает организатор туристических маршрутов по Красноярскому краю и Хакасии, путешественник Мария Медвецкая.

Доехать до парка можно на автомобиле, а вот путешествовать по нему придется только пешком. Для этого проложено множество удобных пешеходных троп. Если двигаться по ним не слишком шумно, то получится увидеть представителей местной фауны, включая маленьких бурундучков, а, может быть, и косуль.

По словам Медвецкой, «Красноярские Столбы» по праву являются визитной карточкой, брендом Красноярского края и города Красноярска, любимым местом отдыха красноярцев, которые заряжаются здесь энергией и здоровьем.

Причина вторая: посетить самую длинную лестницу в России

Красноярск не просто рабочий производственный город, у него есть свой поистине столичный блеск, лоск и желание заявить о себе. «Так, только в 2019 году Красноярск установил целых три рекорда России. Здесь была установлена самая высокая искусственная новогодняя елка – 55 метров, самая большая объемная надпись – «Енисейская Сибирь». И еще один рекорд – подсветка одного из жилых кварталов Красноярска, где используется наибольшее количество индивидуально управляемых источников света (1207 штук) в рамках светового шоу в России», – рассказывает путешественник.

А осенью 2021 года в черте города собрали самую длинную лестницу в стране – 1683 ступени. Этот объект проводит по живописным местам Торгашинского хребта и открывает красивые виды на город. В темное время суток включается подсветка, что добавляет прогулке ощущение праздника и сказочности.

Причина третья: горнолыжный отдых

Зима в Сибири снежная, и поэтому одно из самых популярных зимних развлечений у сибиряков – горные лыжи и сноуборд. «Тут можно покататься на хорошо оборудованном горнолыжном склоне – с фуникулером, светом, музыкой, инструкторами – не потратив при этом сотни тысяч рублей и не в толпе. К тому же нигде больше в России нельзя доехать из центра города до приличного горнолыжного комплекса на обычном автобусе, а потом вернуться в гостиницу, и провести вечер в ресторане или театре», – говорит Медвецкая.

По ее словам, горнолыжная структура города заслуживает особого внимания. Фан-парк «Бобровый Лог», горнолыжный комплекс «Каштак», многофункциональный комплекс «Сопка» – все эти горнолыжные комплексы находятся в границах Красноярска, до них можно добраться общественным транспортом. Там каждый может найти себе занятие по душе: прокатиться на лыжах, сноуборде, тюбингах. А можно прогуляться по специально оборудованным пешеходным трассам, откуда открываются виды невероятной красоты – покрытые снегом склоны гор, неприступные скалы и величественные леса в отрогах Восточных Саян.

Причина четвертая: прокатиться по Красноярскому водохранилищу

Так называемое «Красноярское море» зимой популярно не меньше, чем в летний сезон. Один из крупнейших по объему искусственных водоемов в мире в России занимает по этому показателю второе место (после Братского водохранилища).

«Красноярское водохранилище популярно своими красотами: прибрежными скалами, заливами-фьордами, прогулочными маршрутами, пещерами и льдом, ничем не уступающим Байкальскому. Там, где обнажается его гладь, можно любоваться всеми оттенками толщи льда от густо-черного до нежно-голубого», – отмечает Медвецкая.

Красноярское море – это рай для снегоходчиков, кайтеров и байкеров – любителей прокатиться с ветерком по ледяным просторам, в облаке снега. А также – для лыжников и ценителей скандинавской ходьбы, рыбаков и экстремалов всех мастей. К середине января лед становится настолько крепким, что способен выдержать даже автомобиль. Ну а на лыжах и коньках по льду водохранилища катаются всю зиму.

Причина пятая: попробовать местные специалитеты

По словам путешественника, красноярские рестораны ни в чем не отстают от столичных, об этом свидетельствует премия Where To Eat Russia. В рейтинг 100 лучших заведений страны вошли такие красноярские рестораны, как 0.75 Please Wine & Kitchen, Tunguska, Чешуя, Fresco, Дзе и Булгаков.

Но самое главное, что в местных ресторанах можно попробовать уникальные сибирские блюда с местными продуктами и специалитетами.

Вот только несколько идей для того, чтобы устроить себе кулинарное приключение.

Строганина. Это тончайшие ломтики замороженного мяса (например, оленины) или благородной рыбы. При строгании они заворачиваются аппетитной стружкой. Подают их с соусами и запивают крепкими напитками.

Сугудай из северных рыб. Блюдо готовят из нескольких сортов подмороженной северной рыбы – таких, как чир, сиг, муксун, хариус.

Уха по-сибирски. Прекрасная наваристая и ароматная уха получается из муксуна. Совсем другая на вкус, но тоже роскошная – из хариуса. Так что пробовать уху можно каждый день – и не надоест.