Как выглядит самое странное место в Судаке

Статуи Моаи – безмолвные жители острова Пасхи. Вы наверняка хотя бы раз слышали о них или видели их задумчивые лица с поджатыми губами на интернет-просторах. Например, среди смайлов в мессенджерах и соцсетях. Но увидеть подобных “красавцев” можно не только на чилийском острове. Куда отправиться в поисках загадочных истуканов, расскажет “Рамблер”.
Не так давно у мыса Алчак (Черное море, Судак, Крымский полуостров) и одноименной горы появился необычный арт-объект: несколько каменных фигур, напоминающих истуканов с острова Пасхи. Надо сказать, что “крымские Моаи” размерами скромнее и их меньше. Но тем не менее всем, кто бывал здесь, удается сделать потрясающие фотографии.
Найти эти статуи можно на территории кемпинга, по координатам 44.8365704, 35.0010574 или отметке на картах “головы острова Пасха”.
Когда фотографии будут сделаны, рекомендуем прогуляться и на сам мыс. Он возвышается на 150 метров над морем и выглядит как природный каменный истукан. Когда-то мыс был коралловым рифом и приютом жителей бронзового века. А много лет назад здесь нашли клад монет Боспорского царства III века.
У вершины горы Алчак-Кая находится Эолова арфа – это грот, откуда открывается блестящий вид на черноморскую ривьеру.
Кольцевая тропа для туристов имеет протяженность 800 метров. Начать свое восхождение можно прямо от набережной Судака или трассы Солнечная Долина – Судак.