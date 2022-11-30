Как выглядит самое странное место в Судаке

Статуи Моаи – безмолвные жители острова Пасхи. Вы наверняка хотя бы раз слышали о них или видели их задумчивые лица с поджатыми губами на интернет-просторах. Например, среди смайлов в мессенджерах и соцсетях. Но увидеть подобных “красавцев” можно не только на чилийском острове. Куда отправиться в поисках загадочных истуканов, расскажет “Рамблер”.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Не так давно у мыса Алчак (Черное море, Судак, Крымский полуостров) и одноименной горы появился необычный арт-объект: несколько каменных фигур, напоминающих истуканов с острова Пасхи. Надо сказать, что “крымские Моаи” размерами скромнее и их меньше. Но тем не менее всем, кто бывал здесь, удается сделать потрясающие фотографии.

vk.com/lovely.crimea

Найти эти статуи можно на территории кемпинга, по координатам 44.8365704, 35.0010574 или отметке на картах “головы острова Пасха”.

Когда фотографии будут сделаны, рекомендуем прогуляться и на сам мыс. Он возвышается на 150 метров над морем и выглядит как природный каменный истукан. Когда-то мыс был коралловым рифом и приютом жителей бронзового века. А много лет назад здесь нашли клад монет Боспорского царства III века.

У вершины горы Алчак-Кая находится Эолова арфа – это грот, откуда открывается блестящий вид на черноморскую ривьеру.

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