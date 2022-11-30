Туристы массово бронируют экскурсии в Новосибирске на новогодние каникулы

В Новосибирске задолго до новогодних праздников отмечается резкий рост спроса, как на групповые, так и индивидуальные экскурсии. Родители школьников в конце ноября столкнулись с проблемой – в туристических бюро остались экскурсии только на январь.

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«Среди детей у нас популярен формат новогодних экскурсий, – рассказывает VN.ru гид одного из ведущих агентств Надежда Кошелева. – Чаще всего это экскурсии-квесты по нашему городу, в ходе которых дети выполняют какие-то задания, изображают, например, новогоднюю открытку. Иногда с элементами интерактива – выходят и о чем-то спрашивают прохожих – и в конце получают сладкий приз и встречу с Дедом Морозом».

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Такие экскурсии для школьников Надежда начинает проводить с середины декабря. «График экскурсий довольно плотный, спрос высокий», – отметила собеседница портала.

«Броней много и будет еще больше»

«Прошу учесть, что с 3 по 7 января у меня уже все забито», – эту фразу сегодня часто можно услышать от экскурсоводов Новосибирска. Вот и Ольга Ткаченко подтверждает – новых клиентов не берет, передает их коллегам с более свободным графиком.

«Спрос огромный, – комментирует Ольга Ткаченко нашему сайту. – Экскурсии рассчитаны на гостей города, в основном на взрослых, или на семьи с детьми».

Заработки индивидуальных гидов и туристических агентств в этом году выросли в разы. «Сейчас не сезон, а работы очень много, – говорит экскурсовод. – Это и деловые путешественники, и детские творческие коллективы, и те, кто едет на лечение».

К примеру, стоимость пешей трехчасовой экскурсии по центру города начинается от 4200 рублей за группу из 1-3 человек.

«Броней много и будет еще больше, так как большинство туристов принимает решение о покупке экскурсии в последние дни перед экскурсией, а то и часы», – отмечает Ольга. Статус Новогодней столицы России только подогревает интерес гостей, уверена она.

Экскурсий для иностранцев в графике экскурсовода нет с февраля. «Недавно была группа из Монголии, деловые путешественники. Летом приезжали официальная делегация из Мьянмы и пара человек из Израиля, но с русскими корнями», – комментирует гид.

Что посмотреть в Новосибирске в Новый год-2023

Популярные места для посещения в Новосибирске – это центр города, железнодорожный вокзал, Бугринский мост. К новому году, отмечает Ольга Ткаченко, в этот список добавятся празднично украшенные локации и фотозоны на улице Ленина и рядом с ней. Добавим, что на улице Ленина к новому году-2023 появится пешеходная зона.

Гиды готовы показать не только город, но и его окрестности. «Те же Бердские скалы – очень популярное место и летом, и зимой», – говорит наша собеседница.

Помимо центра с главной елкой на площади Ленина и НОВАТа, экскурсовод Надежда Кошелева отправляется вместе со своими гостями на Михайловскую набережную.

«Основная тема у нас сегодня – краеведческая, – комментирует VN.ru Надежда, – показываем ту часть набережной, которая доступна для посетителей в связи с проведением строительных работ в парке «Городское начало». Место то все равно никуда не делось, но, я думаю, с наступлением новогодних дней, с завершением украшения набережной, мы будем захватывать и ту часть парка, где установят елку и сцену».

Тем, кому не нашлось места в плотном графике новосибирских экскурсоводов, Надежда Кошелева рекомендует обратить внимание на соседние регионы: «Новогодние Кемерово, Томск, Барнаул в каникулярные дни мы тоже показываем».

Загородный отдых в Новосибирске на Новый год-2023

Любителям зимних развлечений наверняка придется по душе Маслянинский район. Здесь можно покататься на снегоходах, лыжах и «бананах», сходить в баню, отведать лучшие блюда сельской кухни и посетить местные достопримечательности.

«В Маслянинском районе туризму уделяют особое внимание, поэтому там предлагаются яркие туристические программы от гидов и развлечения от гостевых домов», – сообщила VN.ru экскурсовод и руководитель местного туристического центра Елена Воротникова.

Например, экскурсионная программа «Зима, крестьянин торжествует» в селе Суенга включает гонки на снегоходах по тайге, отдых в старинной избе с русской печью, баней и сельскими угощениями, экскурсией по живописной деревне с самым длинным подвесным мостом и мистическими местами, мастер-класс по зимней рыбалке с приготовлением ухи.

Конный клуб в селе Бажинск устраивает катания на тройке в санях; в селе Никоново для туристов организуют лыжные походы с последующим гастрономическим привалом в гостевом доме. Популярное развлечение – гонки по полям Маслянинского района на снегоходе и надувных санях.

Также для туристов предлагаются комфортные транспортные экскурсии от профессиональных гидов: «Три храма, три села», «В гости к купцу Драничникову», «За царским золотом», экскурсия по запросу «Местный друг» и другие.