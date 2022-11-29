Какие перспективы есть у российской туриндустрии

Во вторник, 29 ноября, в Москве прошла конференция «Туриндустрия: предварительные итоги года и планы на новогодние праздники». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал о перспективах отрасли.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Уроженка Красноярского края Татьяна Макаренко приехала в Москву несколько дней назад. За время пребывания в столице она планирует посетить все возможные ее достопримечательности. А следом Татьяна отправится в Сыктывкар, Челябинск, Самару и Калининград.

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— Когда мне исполнилось 18 лет, я переехала в Австралию и прожила там 15 лет. Но однажды ощутила, что хочу жить на Родине, и вернулась. Раньше жила в Санкт-Петербурге, а сейчас обосновалась в Сочи, — рассказывает Татьяна Макаренко. — Я много путешествую по России. Хочу больше узнать о культуре нашей страны, углубиться в ее историю, увидеть все достопримечательности.

Таких заядлых туристов в стране стало за последние пару лет больше, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Туротрасль заметно восстановилась после пандемии коронавируса.

— Общее число поездок по стране за 2022 год составило порядка 60 миллионов, — сообщил Сергей Ромашкин. — А самым популярным маршрутом стал Дагестан. В Москву, кстати, тоже стали ездить чаще. Сейчас в столицу приезжает на 30 процентов больше путешественников, чем год назад.

По данным Комитета по туризму города Москвы, число путешественников, которые приехали в столицу летом, бьет прошлогодние рекорды. Москва стала самым популярным направлением у туристов в этот период — 26 процентов всех пользовательских запросов сервиса Russpass. Чаще всего посмотреть красоты Белокаменной приезжали жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской, Тульской и Владимирской областей.

Помимо этого, в 2022 году призом Всероссийской туристской премии «Маршрут года» наградили разработчиков приложения «Узнай Москву». Проект взял Гран-при. Сервис представляет собой интерактивного помощника, который позволяет путешественникам составлять персональные маршруты по знаковым местам столицы.

Что касается внешнего туризма, то количество поездок за границу тоже растет.

— Еще в марте было открыто всего семь стран, куда россияне могли поехать в туристических целях. Теперь их более 30, — сообщил директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. — География поездок тоже расширилась. Россияне стали чаще бывать в странах дальнего зарубежья: на Кубе, в Таиланде, Египте, ОАЭ.

Кроме того, благодаря государственным мерам поддержки долги туроператоров перед клиентами сократились более чем в четыре раза, добавил Александр Осауленко.

— Отрасль справляется с вызовами. При продолжении сотрудничества государства и бизнеса ситуация еще улучшится, — уточнил эксперт.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Ассоциации туроператоров России, за три квартала 2022 года граждане РФ совершили более 7 500 000 поездок по 15 наиболее популярным направлениям. Этот показатель на 43 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года. По данным Комитета по туризму города Москвы, столицу за лето 2022 года посетили 62 000 000 туристов. Из них россиян — 56 000 000 человек.

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