В отелях на российских горнолыжных курортах на Новый год мест нет

«Особенно высоким спросом у туристов пользуются отечественные горнолыжные курорты. Это объясняется ограниченной доступностью европейских курортов. Бронироваться они стали достаточно рано, поэтому сейчас на высокие даты на основных направлениях и в лучших отелях продажи уже остановлены, можно найти разве что один-два номера, если брони “слетают” из-за неоплаты. Кроме того, в список наиболее популярных попали сочинские курорты, причем как прибрежные, так и горные. В топ-рейтинге Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область благодаря развитой инфраструктуре и большому количеству мероприятий. Вообще нельзя сказать, что какие-то направления стали непопулярными, как правило, остановка продаж связана либо с супердефицитными направлениями, например, горнолыжными, либо с небольшим количеством номерного фонда», — сказал Уманский.