Горы зовут: обзор горнолыжных курортов Кавказа

Число туристов на Кавказе растет с каждым годом, и курорты стараются не отставать от их запросов. Ремонтируются старые и строятся новые подъемники, открываются новые трассы, предлагаются разнообразные услуги и тарифы. На «Архызе», например, предлагают тариф «Первый след», который позволяет начать катание за час до официального открытия курорта. Есть и отдельные ски-пассы для вечернего катания по двум трассам на Южном склоне.

Фото: «Это Кавказ» «Это Кавказ»

На Эльбрусе заработала система поиска Resero. tech (маячки доступны в прокате), прогулочные билеты заменили qr-кодами.

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На «Ведучи» к зимнему сезону заработает батут для детей и тюбинг-трасса с траволатором. А еще неподалеку, в селе Тазбичи, открылся глэмпинг «Берег неба». Впрочем, горнолыжникам можно приезжать сюда в любое время — прокатиться по всесезонной трассе с искусственным покрытием, самой протяженной в мире.

Эти три курорта находятся под управлением АО «Кавказ.РФ» и в ноябре на международном форуме «Горы. Бизнес. Туризм» стали победителями в номинации «Лучший спортивно-туристический кластер».

Но и на других курортах бывают приятные новости. В «Армхи» в этом году откроется освещенная тюбинг-трасса. А на «Домбае» начали строить пятую очередь канатной дороги, которая будет поднимать туристов на высоту 3 012 метров. Подъемник оснастят шестиместными креслами, пропускная способность — 2 700 человек в час.

Что касается апре-ски, то на всех курортах можно отдохнуть в банях, саунах или в бассейнах, заказать экскурсии по историческим, культурным и природным достопримечательностям. Предлагаются также конные прогулки, катание на снегоходах, ватрушках и коньках и, разумеется, знакомство с местной кухней.

На нашей инфографике мы указали примерные цены на жилье в будние дни декабря, но стоит отметить, что на самом деле ценовой разброс огромный. Возле «Архыза», например, каждый год строятся и расширяются частные гостиницы, коттеджи, гостевые домики. Стоимость размещения зависит от уровня комфорта и удаленности от подъемников.

Стоит также обратить внимание, что мы дали усредненный ценник на ски-пассы. На многих курортах действуют скидки и льготные тарифы, зато во время новогодних каникул проезд на канатках дорожает. Кстати, к плюсам кавказских курортов стоит отнести то, что очереди к подъемникам здесь гораздо меньше, чем в Сочи.

«Архыз», «Эльбрус», «Чегет» и «Домбай» в рекламе не нуждаются. Но стоит ли лететь на удаленные небольшие курорты или они предназначены для местных туристов? Инструктор по горным лыжам Владимир Корпусов, побывавший практически на всех российских курортах, считает, что стоит: