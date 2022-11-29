Названы лучшие SPA-отели и загородные клубы Санкт-Петербурга

Поклонники приятного расслабляющего отдыха готовы платить за сервис высокого уровня и качественные дополнительные услуги в отелях. Одним из самых популярных туристических направлений внутри страны остается Санкт-Петербург. Кстати, северная столица помимо прочих своих заслуг является единственным регионом нашей страны, где понятие медицинского туризма зафиксировано законом. По данным на 1 октября текущего года, 80 006 иностранных медицинских туриста прошли оздоровительные программы в Санкт-Петербурге. Они принесли в бюджет города порядка 386 млн рублей.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

В городе на Неве есть немало SPA-отелей и загородных комплексов, которые предлагают гостям разнообразное меню, оздоровительно-косметологические программы и эмоциональное восстановление на природе. Издание «Вести Подмосковья» рассмотрело несколько тематических вариантов.

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SPA-отель «Tsar Palace Luxury Hotel & SPA»

Гостям доступен бассейн площадью 168 квадратных метров, уходовые процедуры Турции и Марокко, хаммам, соляная и финская сауны, русская парная и снежный фонтан. Интерьеры SPA-пространств выполнены с применением оникса - камня царей.

Абонемент в SPA-комплекс отеля на полгода обойдется в 60 тысяч рублей. Купившим его предоставят скидку 5% на бронирование номера. Разовые посещения на 1 час 50 минут стоят 1 900/2 100 рублей по будням и 2 500 по выходным. Среди процедур есть, например, турецкий мыльный SPA (5 600), медово-солевой пилинг (3 300), детокс и сияние кожи с помощью французской косметики Phytomer (5 100), восточная программа для пары (22 800), детокс-пакет для одного гостя (12 000) и другие варианты. Весь SPA-комплекс можно арендовать для закрытых мероприятий в будние дни. Стоимость аренды начинается от 100 000 рублей за 2 часа.

Номерной фонд отеля выполнен в стиле царской роскоши и призван благотворно влиять на эмоциональное состояние гостя. Стоимость одной ночи стартует примерно от 13 тысяч и достигает 111-ти. Каждое утро гостей ждет завтрак в формате «шведский стол», предусмотрен заказ еды и напитков в номер. Свои блюда приглашают попробовать два ресторана европейской и русской кухни, а еще лобби-бар.

Среди эксклюзивных предложений также есть трехдневная культурно-гастрономическая программа в сердце императорских резиденций (135 000), и экспресс-диагностики в медклинике Царского Села от 40 000 до 100 000 рублей.

Участники съезда экспертов медицинского и оздоровительного туризма стран БРИКС и ШОС в «Экспофоруме», который проходил 26 октября, отмечали, что понятие «медицинский туризм» включает в себя лечение не только тела, но и души. Культурная столица России Санкт-Петербург благодаря своим достопримечательностям и знаковым локациям подходит под это определение. Величественные храмы, древние фрески, природа в сочетании со старинной архитектурой и современными парками позволяют напитаться новыми впечатлениями и ощущениями.

SPA-отель «Новый Петергоф»

Этот отель находится напротив музея-заповедника «Петергоф». Из окон номеров видны пейзажи Колонистского парка с Ольгиным прудом, Верхнего сада дворцово-паркового ансамбля «Петергоф», Собор Святых Апостолов Петра и Павла, исторические здания Санкт-Петербургского проспекта.

В отеле тоже есть широкий выбор SPA-услуг в «Академии СПА»: уникальные авторские программы на основе натуральных травяных отваров «Русское SPA» (6 500 рублей), уходовые процедуры для лица от 1 800 рублей, массаж лица от 1 700, массаж тела от 2 500 и уходовые процедуры для тела от 2 900 рублей. Предусмотрены SPA-пакеты за 6 700 (для двоих) и 8 400 рублей (для одного).

Гости отеля из номера категории «Стандарт» могут посещать «Академию СПА» с 7:30 до 11:00 один раз бесплатно. Категории «Стандарт +» - до 16:00, «Улучшенный» - до 18:00, «Люкс» - до 23:00. Разовое неограниченное по времени посещение в будни стоит 700 рублей, в выходные - 1 000.

За 200 рублей при бронировании номера можно выбрать себе подходящую подушку: ортопедическую, бамбуковую, с морскими водорослями или гречихой. Также с 1 900 рублей можно заказать «Президентский завтрак» в кровать. Это свыше 30 блюд на выбор с чашкой кофе или бокалом шампанского. Стоимость номеров, кстати, начинается от 5 400 рублей и заканчивается примерно 13 тысячами.

Загородный клуб «Скандинавия» и СПА

Расположен в популярном курортном районе Сестрорецк в нескольких метрах от Финского залива. Стоимость размещения начинается от 12 тысяч рублей. Гостям предлагается бесплатное посещение турецкой парной, финской сауны и русской бани с 10:00 до 18:00, а также завтрак в формате «шведский стол».

Классическое парение в бане «по-черному» обойдется в 3 000 рублей, медово-соляное - в 4 500, крио-парение - в 3 000. Парение в турецкой парной и финской сауне стоит от 4 800 рублей в час, если гости соберутся туда вечером. В SPA-центре предлагают, например, массаж для лица и тела с горячими раковинами Афродиты (14 500), массаж головы за 1 800, арома-массаж за 4 600, пилинги за 3 500, моделирующее обертывание за 4 200, «СПА-ДЕТОКС» за 20 000, программы для двоих от 15 тысяч с пилингом и массажем свечей, восточная линейка процедур с французскими средствами (от 14 000) и другие. Для тех, кто отдыхает без проживания, есть такие услуги, как эндоэкологическая процедура DetoxyGene (10 500 рублей) и AGE SUMMUM для лица и области декольте (9 000 рублей).

Загородный клуб «Б.О.Р. 812»

Этот банно-гостиничный комплекс со своим рестораном русской кухни находится среди хвойного леса чуть дальше Сестрорецка. Стоимость бронирования номеров стартует от 15 тысяч рублей, а цены на услуги банного комплекса начинаются от 6 тысяч рублей. Гостям предлагают отдохнуть в любой из восьми бань, которые топятся на настоящих дровах, оборудованы бассейнами, и во всех есть дополнительные процедуры.

Например, аренда Петровской бани с алтайским банным домиком будет стоить от 25 тысяч рублей в час. Аренда традиционной сибирской бани обойдется в 14 000/час, двухэтажной бани «Воронеж» - от 17 000/час, бани в стиле охотничьего домика - от 9 000/час, бани в виде бочки с видовой террасой на крыше - от 14 000/час, «Рыбацкой» - от 9 000/час, бани с трехуровневой печью и бани «по-черному» - от 6 000/час. Также доступны разные виды парения от 3 500 до 20 000, пилинг в хаммаме за 3 500, массаж от 2 500 до 6 000. По желанию можно заказать горячие блюда, травяные сборы, супы и салаты.