На Ямале появятся пять новых горных модулей для туристов

Отмечается повышение спроса туристов на маршруты Полярного Урала.

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Пять новых жилых модулей возведут в Шурышкарском районе ЯНАО и на Полярном Урале. Информацию об этом сообщил директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин, передает пресс-служба правительства округа.

Три новых модуля установят в Шурышкарском районе, два модуля – на популярных туристических маршрутах Полярного Урала. Отмечается, что модули будут оснащены санитарными комнатами. Также в следующем году планируется осуществить ремонт приюта «Метеостанция» и произвести установку смотровых площадок.

Такое широкомасштабное развитие туристических маршрутов в ЯНАО началось в этом году. Первый установленный приют появился у подножия горы Черная. Модуль рассчитан на группу из 12 человек. Маршрут от подножия Рай-Из к леднику Романтиков теперь оснащен специальными обозначениями.