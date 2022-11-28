Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
2 часа назад

На Ямале к 2023 году появятся пять новых горных модулей для туристов

runews24.ru

Отмечается повышение спроса туристов на маршруты Полярного Урала.

На Ямале появятся пять новых горных модулей для туристов
Фото: runews24.rurunews24.ru

Пять новых жилых модулей возведут в Шурышкарском районе ЯНАО и на Полярном Урале. Информацию об этом сообщил директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин, передает пресс-служба правительства округа.

Три новых модуля установят в Шурышкарском районе, два модуля – на популярных туристических маршрутах Полярного Урала. Отмечается, что модули будут оснащены санитарными комнатами. Также в следующем году планируется осуществить ремонт приюта «Метеостанция» и произвести установку смотровых площадок.

Такое широкомасштабное развитие туристических маршрутов в ЯНАО началось в этом году. Первый установленный приют появился у подножия горы Черная. Модуль рассчитан на группу из 12 человек. Маршрут от подножия Рай-Из к леднику Романтиков теперь оснащен специальными обозначениями.

Еще одно туристическое место появилось на острове Белуха. В глэмпинге можно разместить палатки, разжечь костер, а также приготовить еду на оборудованной площадке для барбекю.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители