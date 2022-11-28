Куда чаще всего едут отдыхать сибиряки

В Иркутской области туристический поток, согласно прогнозам, составит 1,5 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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«Чаще всего в Иркутскую область приезжают отдыхать жители Сибири – 70 % и около 30 % - жители Центральной России и Дальнего Востока», – сообщили в пресс-службе.

Только за девять месяцев туристический поток в Приангарье составил 1,2 миллиона человек.

Одно из наиболее популярных мест среди туристов – озеро Байкал. Большинство туристов предпочитают останавливаться в турбазах, расположенных на побережье.