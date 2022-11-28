Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
30 минут назад

Куда чаще всего едут отдыхать сибиряки

РИА "ФедералПресс"

В Иркутской области туристический поток, согласно прогнозам, составит 1,5 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Куда чаще всего едут отдыхать сибиряки
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Чаще всего в Иркутскую область приезжают отдыхать жители Сибири – 70 % и около 30 % - жители Центральной России и Дальнего Востока», – сообщили в пресс-службе.

Только за девять месяцев туристический поток в Приангарье составил 1,2 миллиона человек.

Одно из наиболее популярных мест среди туристов – озеро Байкал. Большинство туристов предпочитают останавливаться в турбазах, расположенных на побережье.

Не менее популярны и такие места, как остров Ольхон и поселок Листвянка. В зимнее время туристы посещают горнолыжный курорт на горе Соболиной.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители