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1 час назад

Туристам предлагают зимнее купание и бургеры с кониной в Казани

runews24.ru

С начала года турпоток в Республику Татарстан вырос на 38,8%.

Туристам предлагают зимнее купание и бургеры с кониной в Казани
Фото: runews24.rurunews24.ru

Туроператоры Казани приглашают путешественников искупаться в зимних озерах республики, а также попробовать новое блюдо – бургеры с черемшой и кониной, передает «Ведомости. Город».

Ежегодно для привлечения новых туристов Казань организовывает новые мероприятия, экскурсии и туристические направления. Так, этой зимой у гостей республики появится возможность прокатиться на снегоходах по берегу реки Камы, а также поплавать в Голубых озерах, которые не замерзают даже зимой.

Прогуливаясь по набережной города, туристы могут заглянуть в местное кафе «Тюбетей», где посетителям предлагается попробовать лепешку с томленой кониной, сыром и свежими овощами, а также кыстыбургер с наггетсами и черемшой в сырном соусе.

По словам представителя госкомитета в Республике Татарстан, с начала 2022 года турпоток увеличился на 38,8%, а число туристов, прибывающих в Казань, выросло до 124%.

Отмечается, что популярный Казанский Кремль посетило порядка 3 млн человек. Также в городе есть еще большое количество достопримечательностей, полюбившихся туристам, среди которых Старо-Татарская слобода и улица Баумана.

Напомним, что в ноябре Казань признана лучшим городом России для организации и ведения гостиничного бизнеса.

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