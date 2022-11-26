Тревел-эксперт назвала лучшие направления для новогодних каникул

Начать планировать новогоднюю поездку стоит уже сейчас. Если еще повременить, отдых может обойтись намного дороже. На праздник нас ждут восемь дней выходных – с 1 по 8 января включительно. И этого вполне достаточно, чтобы устроить себе настоящее путешествие и перезагрузиться. Рассказываем, куда можно отправиться по России встречать Новый год, чем там можно заняться и во сколько это обойдется.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

На самолете

Видео дня

Дагестан

Сюда стоит ехать тем, кто не боится привезти из путешествия пару-тройку лишних килограммов: от кавказских угощений отказаться невозможно. Шашлыки, лагман, хинкали, лепешки чуду с тыквой, каша из кураги и другие местные калорийные бомбы не дадут шанса остаться голодными.

Столицу региона, Махачкалу, туристы обычно выбирают перевалочным пунктом по пути к природным красотам, но на новогодние праздники имеет смысл задержаться здесь на пару дней. В центре города красуется елка, для зрителей устраивают шоу дронов, а по улицам на карете катаются Дед Мороз и Снегурочка. Потом стоит прокатиться до Дербента и погулять по его старым улочкам и крепости Нарын-Кала, построенной в VIII веке, и доехать до Сулакского каньона (лучшие виды – со смотровой площадки в поселке Дубки).

Сколько стоит: перелет до Махачкалы на новогодние праздники обойдется от 11 800 рублей (туда и обратно). Отель 3 звезды в центре Махачкалы стоит от 2 500 рублей в сутки за номер на двоих, комната в гостевом доме в более отдаленных районах – от 1 500 рублей в сутки. В Дербенте за 1 500–2 000 рублей в сутки можно снять неплохие апартаменты в центре, а за 2 500 – уже четырехзвездочный отель.

Камчатка

Встретить праздник здесь – значит, войти в Новый год раньше всех в стране. Это место впечатляет в любое время, а зимой на Камчатке есть свои особенные развлечения. Например, можно поехать на снегоходах на вулканы Авачинский, Горелый и Мутновский. Прогулка на 3–4 часа обойдется от 7 000 рублей с человека, а тур на два дня с ночевкой – от 25 000.

Затем можно расслабиться в горячих источниках Паратунки, где есть несколько термальных комплексов с отелями, но посетить их можно и без проживания. Цена за это начинается от 450 рублей с человека. Экстремалам будет интересно попробовать хели-ски на одном из вулканов или зимний серфинг в Тихом океане.

Сколько стоит:мперелет до Петропавловска-Камчатского и обратно обойдется в новогодние праздники от 26 500 рублей с человека, номер на базе отдыха в Паратунке – от 6 000 рублей на двоих.

Мурманск

В Мурманске и области зимой полярная ночь. Поэтому, помимо суровой северной природы, которая завораживает сама по себе, довольно высоки шансы увидеть северное сияние. Это особенно вероятно, если остановиться подальше от города. Помимо красивейшего природного явления, здесь стоит посмотреть кладбище кораблей и саамскую деревню, попробовать морских ежей и морошковое варенье, а также погладить северных оленей.

Сколько стоит: перелет до Мурманска и обратно на новогодние праздники будет стоить от 10 300 рублей. Отель 3 звезды в центре города обойдется от 2 600 рублей в сутки за номер на двоих. В Териберке лучше рассчитывать минимум на 6 000 рублей за ночь, да и те варианты стремительно заканчиваются. Поэтому многие туристы предпочитают останавливаться в Мурманске, а затем кататься по местным знаковым местам одним днем.

На поезде

Карелия

В Карелии полно зимних развлечений. Например, езда с хаски и маламутами в поселке Матросы и деревне Кудаме, прогулки по застывшим берегам Ладожского озера и снежному парку "Рускеала", визиты в гости к карельскому Деду Морозу Талвиукко. В парке "Рускеала", кстати, можно прокатиться на "Рускеальском экспрессе", что добавит новогодней атмосфере еще больше сказочных моментов.

Сколько стоит: поезд до Сортавала из Москвы отправляется каждый день с Ленинградского вокзала в 18:45, время в пути – 13 часов 34 минуты, стоимость – от 1 710 рублей в одну сторону. "Рускеальский экспресс" отправляется из Сортавалы в Рускеалу два раза в день в 10:55 и 14:21, стоимость билета – от 358 рублей в одну сторону, в пути – около полутора часов.

Великий Новгород

Великий Новгород понравится ценителям истории: здесь огромное количество исторических памятников на квадратный метр, за что его прозвали городом-музеем. В историческом центре на праздники планируется множество экскурсий, в том числе театрализованных, а также ярмарки и праздничные угощения.

Здесь стоит съездить на фабрику елочной игрушки, одну из них туристы смогут расписать сами. Также в Великом Новгороде стоит попробовать фирменного новгородского судака по-ильменски, медовые пряники и больше сорока видов разного кваса.

Сколько стоит: поезд в Великий Новгород отправляется из Москвы ежедневно в 22:07 с Ленинградского вокзала, в пути – 8 часов 17 минут, стоимость билета – от 1 897 рублей в одну сторону. Отель 3 звезды в новогоднюю ночь обойдется от 3 700 рублей в сутки за номер на двоих.

На авто

Плес

Если хочется уютного Нового года с кучей снега, пирогами, баней с вениками и чаем у камина, стоит выбрать этот прекрасный город на Волге. Местные пейзажи оценил еще Исаак Левитан, который любил предаваться здесь творчеству, а сегодня здесь можно посетить дом-музей художника и прогуляться его маршрутами.

Если захотелось активного отдыха, можно прокатиться до горнолыжного курорта Миловка неподалеку. Здесь есть трассы как для новичков, так и для профессионалов, ски-пасс на день в праздничные дни – 1 500 рублей (30 подъемов или 60 рублей за подъем), прокат полного комплекта снаряжения (лыжи-палки или сноуборд плюс ботинки) – 1500 рублей в день.

Как добраться: от Москвы до Плеса около 370 километров по трассе М7 "Волга" до Владимира, далее путь лежит через Суздаль и Иваново. Плес очень популярен на новогодние праздники, так что места в отелях стремительно заканчиваются. Цены начинаются от 6 000 рублей за номер на двоих, но лучше рассчитывать на сумму от 10 000 рублей в сутки.

Кострома

Неподалеку от Костромы родился писатель Александр Островский, который создал пьесу "Снегурочка". С тех пор этот город считается ее родиной. На Сусанинской площади в центре Костромы каждый год проводится новогодняя ярмарка. Также в городе есть терем Снегурочки, где внучка Деда Мороза живет вместе с котом Баюном и двумя домовыми. Здесь же есть ресторан русской кухни, впрочем, в этом нет недостатка во всей Костроме: устроить традиционное застолье с пирогами, солеными грибочками и яблоками в карамели можно практически в любом кафе и ресторане.