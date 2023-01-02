5 смотровых площадок, которые нужно посетить в Москве зимой: видео

Наступили новогодние праздники, поэтому самое время начать планировать свой досуг. Предлагаем вам насладиться волшебной атмосферой торжества и посмотреть на новогоднее убранство столицы с высоты.

Блогер Irinafairy рассказала в TikTok о топ-5 смотровых площадках Москвы, которые стоит посетить именно зимой. Если хотите увидеть украшенный центр города со всеми достопримечательностями, то стоит посетить смотровую площадку на крыше Центрального Детского Мира.

Если вы любитель активного отдыха, то канатная дорога будет отличным выбором: вы прокатитесь над Москвой рекой, увидите заснеженные Воробьевы горы и главное здание МГУ.

Подробнее об остальных смотровых площадках Москвы, смотрите в видео.