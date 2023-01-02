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3 часа назад

5 смотровых площадок, которые нужно посетить в Москве зимой: видео

Стелла Шмель

Наступили новогодние праздники, поэтому самое время начать планировать свой досуг. Предлагаем вам насладиться волшебной атмосферой торжества и посмотреть на новогоднее убранство столицы с высоты.

Блогер Irinafairy рассказала в TikTok о топ-5 смотровых площадках Москвы, которые стоит посетить именно зимой. Если хотите увидеть украшенный центр города со всеми достопримечательностями, то стоит посетить смотровую площадку на крыше Центрального Детского Мира.

Если вы любитель активного отдыха, то канатная дорога будет отличным выбором: вы прокатитесь над Москвой рекой, увидите заснеженные Воробьевы горы и главное здание МГУ.

Продлеваем каникулы: куда поехать отдыхать после Нового года

Подробнее об остальных смотровых площадках Москвы, смотрите в видео.

Ранее мы писали о маршруте по Рязани, который никогда бы не пришел в голову.

Отдых в России,Видео,МГУ,
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