Нижегородцы арендуют дома в деревне на новогодние праздники

Спрос на краткосрочную аренду загородного жилья в Нижегородской области в преддверии Нового года в начале ноября 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 0,9%. Средний размер арендной ставки на рынке загородной недвижимости Нижегородской области — 5 тысяч рублей в сутки. Наибольшей популярностью пользуются частные дома.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Такие данные предоставили аналитики “Авито Недвижимости”. Журналисты Нижегородского областного информационного центра провели своё исследование и пришли к выводу, что цены и спрос к новогодним праздникам действительно выросли. Судите сами: дом площадью 36 квадратных метров в Городецком округе сейчас можно снять за 3500 рублей в сутки, а вот в новогодние каникулы цены взлетают до 15 тысяч рублей в сутки. Коттедж площадью 100 квадратных метров, расположенный на берегу Волги, в Воротынце — рае для любителей рыбалки, в обычное время стоит 3500 рублей в сутки, в выходные — 4500 рублей за 24 часа, а вот на новогодние каникулы цена стартует от 10 тысяч рублей. Кстати, часть предложений уже не актуальна — любители природы и рыбалки арендуют коттеджи заранее.

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Аренда дач, расположенных на расстоянии 30 километров от города, обходятся дороже.

Примерно такая же ситуация и в других регионах России. Заметнее всего спрос на краткосрочную аренду загородного жилья вырос в Дагестане — по данным “Авито Недвижимости” — в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В среднем арендовать жильё в республике можно за 4 тысячи рублей в сутки. Наибольшей популярностью в Дагестане, как и в России в целом, пользуются частные дома.

Также за данный период значительный рост интереса к загородной недвижимости наблюдается в Ставропольском крае (+59%), Московской области (+55,6%), Омской (+55%) и Ленинградской (+52%) областях, Краснодарском крае (+46,3%), Красноярском крае (+34%), Иркутской (+32,7%) и Свердловской (+32,5%) и Ярославской (+27%) областях.

Самая высокая средняя арендная ставка на загородное жильё на текущий момент в Красноярском крае — 10 тысяч рублей в сутки. Самая низкая в Ставропольском крае — 2,5 тысяч рублей в сутки.

В Московской области арендовать загородный дом или коттедж в среднем можно за 9 тысяч рублей в сутки, в Вологодской, в Ленинградской, Ярославской и Иркутской — за 5 тысяч рублей, в Краснодарском крае — за 4,5 тысячи рублей.