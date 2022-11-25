Сколько стоит переночевать в отелях Москвы в Новый год

Если вы хотите провести новогодние праздники в Москве, то заранее стоит подумать над выбором места проживания. Вместе с «ФедералПресс» разбираемся, сколько будет стоить отдых в отелях и хостелах.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Снять отель на Новый год в Москве

Самый дорогой отель, который можно снять с 30 декабря по 2 января на двоих – отель «Резиденции Москва». Он находится в 100 метрах от станции метро «Охотный ряд».

Несколько дней проживания в базовом номере обойдутся там в 179 тысяч рублей, при том питание не включено.

Также есть отель «Карлтон Москва», который ранее назывался «Ритц-Карлтон Москва». Стандартный двухместный номер в центре города обойдется в 156 тысяч рублей, завтраки включены. Если же хочется роскоши, то есть варианты: двухместный люкс Presidential за 4,5 миллиона рублей или же двухместный люкс Carlton за 525 тысяч.

Если рассматривать лишь люкс-отели, то средняя стоимость номера в сутки составит более 50 тысяч рублей.

Снять дешевый отель в Москве на Новый год

Если же рассматривать более бюджетные варианты, то их тоже много. Двухместный номер на несколько дней с включенным завтраком можно арендовать от 10 до 30 тысяч рублей.

Например, «Марриотт Империал Плаза» предлагают двухместный номер за 30 тысяч рублей на три дня и две ночи. Внутри есть все, для необходимого проживания.

Если хочется еще дешевле, то варианты тоже есть: «Sunflower Авеню Москва» предлагают варианты за 12 тысяч рублей. Отель находится в нескольких километрах от Кремля, так что проблем с передвижением не возникнет.

Снять хостел на Новый год в Москве

Самый дешевый хостел, который можно найти на эти даты – «Аквамарин». Находится он в четырех километрах от центра, но зато заплатить придется всего лишь две тысячи рублей.

Есть много бюджетных вариантов, но проблема в том, что чаще всего они находятся в 10, а иногда и в 20 километрах от центра.