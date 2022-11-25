Сколько стоит переночевать в отелях Москвы в Новый год

Если вы хотите провести новогодние праздники в Москве, то заранее стоит подумать над выбором места проживания. Вместе с «ФедералПресс» разбираемся, сколько будет стоить отдых в отелях и хостелах.
Самый дорогой отель, который можно снять с 30 декабря по 2 января на двоих – отель «Резиденции Москва». Он находится в 100 метрах от станции метро «Охотный ряд».
Несколько дней проживания в базовом номере обойдутся там в 179 тысяч рублей, при том питание не включено.
Также есть отель «Карлтон Москва», который ранее назывался «Ритц-Карлтон Москва». Стандартный двухместный номер в центре города обойдется в 156 тысяч рублей, завтраки включены. Если же хочется роскоши, то есть варианты: двухместный люкс Presidential за 4,5 миллиона рублей или же двухместный люкс Carlton за 525 тысяч.
Если рассматривать лишь люкс-отели, то средняя стоимость номера в сутки составит более 50 тысяч рублей.
Если же рассматривать более бюджетные варианты, то их тоже много. Двухместный номер на несколько дней с включенным завтраком можно арендовать от 10 до 30 тысяч рублей.
Например, «Марриотт Империал Плаза» предлагают двухместный номер за 30 тысяч рублей на три дня и две ночи. Внутри есть все, для необходимого проживания.
Если хочется еще дешевле, то варианты тоже есть: «Sunflower Авеню Москва» предлагают варианты за 12 тысяч рублей. Отель находится в нескольких километрах от Кремля, так что проблем с передвижением не возникнет.
Самый дешевый хостел, который можно найти на эти даты – «Аквамарин». Находится он в четырех километрах от центра, но зато заплатить придется всего лишь две тысячи рублей.
Есть много бюджетных вариантов, но проблема в том, что чаще всего они находятся в 10, а иногда и в 20 километрах от центра.
Варианты, которые ближе, – стоят примерно пять тысяч рублей. Например, хостел «Кеды и кофейня» у метро Серпуховская или «Рассвет» у метро Курская.