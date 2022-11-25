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2 часа назад

Назван лучший горнолыжный курорт в России в 2022 году

Диана Товсепова

Подведены итоги первой национальной премии «Горы России». Об этом сообщает ТАСС .

Назван лучший горнолыжный курорт в России в 2022 году
Фото: PxherePxhere

Так, по результатам народного голосования и мнения экспертного жури, курорт «Красная Поляна» в Краснодарском крае назвали лучшим горнолыжным курортом РФ в 2022 году.

По итогам премии, курорт "Красная поляна" отличается безупречным сервисом и впечатляющим набором развлечений.

При этом самым событийным горнолыжным курортом России признан «Шерегеш» в Кемеровской области. Дело в том, что именно там в разгар сезона проходит целый ряд развлекательных мероприятий для туристов.

Фанпарк «Бобровый лог» в Красноярске победил в номинации «Лучший в России горнолыжный курорт в черте города».

В отборе участвовали 155 горнолыжных курортов по всей России, а также 122 отеля и шесть туроператоров.

Лучшие горнолыжные курорты России: рейтинг, куда стоит поехать зимой

Ранее мы писали о том, как подготовиться к отпуску горнолыжникам.

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