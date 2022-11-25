На алтайском курорте «Манжерок» построят новую канатку

Курорт «Манжерок», который расположен в двадцати минутах езды от аэропорта Горно-Алтайска у подножия горы Малая Синюха, рядом с единственным на Алтае теплым озером Манжерокское, начали развивать в 2010 году. Вскоре была запущена первая канатная дорога, возведены три корпуса гостиничного комплекса. Затем построили шесть горнолыжных трасс общей протяженностью более 8000 м, две короткие и пологие учебные трассы. Сегодня на «Манжероке», который стал круглогодичным курортом, работают также трассы для тьюбинга и для беговых лыж. В теплое время года здесь открывают пешеходные и велосипедные маршруты, веревочный парк.