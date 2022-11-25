Отели курорта "Роза Хутор" забронированы на Новый год уже на 40%

"Сейчас загрузка возвращается к показателям прошлой зимы. Мы отмечаем тренд на существенное снижение глубины бронирований, то есть туристы принимают решение не так задолго. Но в целом мы понимаем, что сезон будет не хуже, чем сезон 2021-2022 года. Более 40% номеров на январь-февраль уже забронировано", - проинформировал гендиректор по продажам и маркетингу курорта Рушан Сабиров.