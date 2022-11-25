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2 часа назад

Отели курорта "Роза Хутор" в горах Сочи забронированы на Новый год уже на 40%

Inc-News

Количество бронирований сейчас примерно соответствует показателям 2021 года.

Отели курорта "Роза Хутор" забронированы на Новый год уже на 40%
Фото: Inc-NewsInc-News

Туристы все чаще бронируют номера в отелях на горнолыжном курорте "Роза Хутор". После спада бронирований в сентябре-октябре сейчас наблюдается восстановление, на период новогодних каникул занято уже 40% номерного фонда.

"Сейчас загрузка возвращается к показателям прошлой зимы. Мы отмечаем тренд на существенное снижение глубины бронирований, то есть туристы принимают решение не так задолго. Но в целом мы понимаем, что сезон будет не хуже, чем сезон 2021-2022 года. Более 40% номеров на январь-февраль уже забронировано", - проинформировал гендиректор по продажам и маркетингу курорта Рушан Сабиров.

Он добавил, что из-за снижения глубины бронирований на "Розе Хутор" ждут всплеска продаж ближе к новогодним праздникам. В целом, как ожидается, поток туристов будет не ниже, чем прошлой зимой.

Что касается ценового вопроса, то стоимость проживания в отелях выросла в пределах инфляции. При этом конечные цены на номера во многом зависят от уровня загрузки, так как курорт применяет динамическое ценообразование.

Зимний сезон на знаменитом курорте "Роза Хутор" стартует 23 декабря.

Отдых в России,Роза Хутор,
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