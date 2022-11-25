Отели курорта "Роза Хутор" забронированы на Новый год уже на 40%

Количество бронирований сейчас примерно соответствует показателям 2021 года.
Туристы все чаще бронируют номера в отелях на горнолыжном курорте "Роза Хутор". После спада бронирований в сентябре-октябре сейчас наблюдается восстановление, на период новогодних каникул занято уже 40% номерного фонда.
"Сейчас загрузка возвращается к показателям прошлой зимы. Мы отмечаем тренд на существенное снижение глубины бронирований, то есть туристы принимают решение не так задолго. Но в целом мы понимаем, что сезон будет не хуже, чем сезон 2021-2022 года. Более 40% номеров на январь-февраль уже забронировано", - проинформировал гендиректор по продажам и маркетингу курорта Рушан Сабиров.
Он добавил, что из-за снижения глубины бронирований на "Розе Хутор" ждут всплеска продаж ближе к новогодним праздникам. В целом, как ожидается, поток туристов будет не ниже, чем прошлой зимой.
Что касается ценового вопроса, то стоимость проживания в отелях выросла в пределах инфляции. При этом конечные цены на номера во многом зависят от уровня загрузки, так как курорт применяет динамическое ценообразование.
Зимний сезон на знаменитом курорте "Роза Хутор" стартует 23 декабря.