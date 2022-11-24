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3 часа назад

«Красная Поляна» попала в топ лучших курортов России: где еще отдохнуть

РИА "ФедералПресс"

Из 300 наименований жюри и любители горнолыжного отдыха выбрали победителей премии «Горы России». Не все южные курорты попали в список лучших.

«Красная Поляна» попала в топ лучших курортов России: где еще отдохнуть
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Лучшим в России стал курорт «Красная Поляна», который отличается безупречным сервисом и большим набором развлечений», – говорится в сообщении.

Также россияне отметили, что можно отлично отдохнуть в «Шерегеше» и в красноярском фанпарке «Бобровый лог».

Другие курорты в топ-3 не вошли, то получили признание среди отдыхающих. Среди них кубанский горно-туристический центр «Газпром», карачаево-черкесский «Архыз» и многие другие, расположенные в Подмосковье, Башкирии, Сахалинской области, сообщает «ТАСС».

Ранее «ФедералПресс» писал, где кататься на лыжах в южных регионах.

Отдых в России,Газпром,
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