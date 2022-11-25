Назван лучший горнолыжный курорт в России-2022

В Москве прошло вручение первой национальной премии «Горы России». Лучшим горнолыжным курортом в стране признали «Красную Поляну». Об этом пишет РИА Новости.

Шестикилограммовую статуэтку из латуни победителю вручил глава комитета Государственной думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев .

Ранее сообщалось, что в Кузбассе ищут подрядчика для проектирования аэропорта на горнолыжном курорте «Шерегеш». Планируется, что аэропорт будет проектироваться единым комплексом со зданием пассажирского терминала, взлетно-посадочной полосой, привокзальной площадью и всей необходимой инженерной инфраструктурой.