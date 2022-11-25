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2 часа назад

Назван лучший горнолыжный курорт в России-2022

Газета.Ruиещё 2

В Москве прошло вручение первой национальной премии «Горы России». Лучшим горнолыжным курортом в стране признали «Красную Поляну». Об этом пишет РИА Новости.

Назван лучший горнолыжный курорт в России-2022
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Шестикилограммовую статуэтку из латуни победителю вручил глава комитета Государственной думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

Церемонию вела ведущая Яна Чурикова. Мероприятие проходило в московском отеле Carlton.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе ищут подрядчика для проектирования аэропорта на горнолыжном курорте «Шерегеш». Планируется, что аэропорт будет проектироваться единым комплексом со зданием пассажирского терминала, взлетно-посадочной полосой, привокзальной площадью и всей необходимой инженерной инфраструктурой.

Отдых в России,Сангаджи Тарбаев,Яна Чурикова,Госдума,
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