Пятизвездочный отель в Крыму закрыли на зиму на реновацию

Отель «Крымский Бриз Hotel & Villas» 5* в Ялте приостановил бронирование номеров до конца марта 2023 года. Объявление об этом появилось на сайте комплекса. В гостинице TourDom.ru сообщили, что курорт закрыли на реновацию, однако не уточнили, было ли решение владельцев запланированным или связано с низкой загрузкой в зимний период.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Крым действительно непопулярен у россиян этой зимой: по словам руководителя крымского туроператора «Кандагар» Бориса Зелинского, спрос как таковой на полуострове сейчас отсутствует из-за «напряженной информационной ситуации». «У нас бронирования на новогодние праздники нет», – отметил он.

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В премиальных отелях на южном берегу Крыма, которые остались открыты зимой, свободных мест на новогодние праздники действительно в избытке. Например, в Foros Wellness & Park 4* в Форосе с 30 декабря по 8 января доступны все категории номеров – от «стандарта» до «сьют премиума». Аналогичная ситуация и в виски-отеле «Пушкинский дом» 5* в Ялте. В спа-отеле «Гурзуф Ривьера» на новогодние каникулы распроданы только «стандарты», «супериоры» и двухуровневые апартаменты. «В вип-отелях на полуострове в этом году будут отдыхать сами крымчане, а они примут решение ближе к Новому году», – пояснил Зелинский.

Есть и исключения: в Mriya Resort & SPA 5*, принадлежащем Сберу, загрузка на Новый год составляет 90%, рассказал директор курорта Самвел Саруханян. «Из года в год праздничные дни отличаются наиболее высокой загрузкой, и этот не является исключением. Ключевое отличие от прошлых лет в том, что гости определяют свои планы в самый последний момент», – прокомментировал он.