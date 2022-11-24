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1 час назад

Как выглядит внутри новый плацкартный вагон: видео

Мария Каткова

В 2020 году РЖД показали новые современные плацкартные вагоны. Впервые они появились в расписании в 2021 году и были запущены на нескольких направлениях на юг.

В будущем эти вагоны начнут заменять старые, и многие пассажиры уже ждут момента, когда смогут прокатиться в новых вагонах. В первую очередь, стоит обратить внимание на дизайн и новые цвета. У каждого места есть шторка, которая может отгородить пассажира от остальных. Также внутри вагона появилось больше мест для пассажиров.

Что делать, если опоздал на поезд

Блогер по имени Мария (@promokash) в своем TikTok сняла новые плацкартные вагоны на видео. На кадрах можно заметить обновленный дизайн вагона, а также душ для биде и ног в уборной.

Ранее сообщалось, что поезд Деда Мороза совершит турне по стране.

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