В отелях Алтая почти не осталось мест на Новый год

В некоторых алтайских отелях уже невозможно забронировать номера на новогодние каникулы. Если хочется встретить Новый год в четырехзвездочном отеле Altai Palace, то на данный момент доступен заезд лишь на 3 ночи с 31 декабря по 3 января. Самый бюджетный вариант с завтраками стоит 99 тыс. руб. за двоих. Есть предложения подороже – трехкомнатный номер за 234 тыс. руб. В стоимость включен новогодний банкет и другие развлечения. На более длительный срок номера доступны для бронирования с 8 января.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В отеле «Манжерок» нет свободных номеров в праздничные даты. Ближайший заезд, согласно информации на сайте, возможен с 6 января. При этом минимальная стоимость одной ночи в отеле на выходных – 5800 руб.

Пятизвездочный Cosmos Collection Altay Resort тоже распродан, и забронировать номера с захватом Нового года не получится. Если интересует проживание на 5 ночей, то туристам предлагают пожить с 14 по 29 декабря или с 6 по 11 января. В первом случае минимальная стоимость – 120 тыс. руб., во втором – 145 тыс. руб. Завтраки включены в стоимость.

О полной загрузке на Новый год корреспонденту TourDom.ru рассказали в парк-отеле «Шишка». Свободные дома доступны для бронирования с 6 января. Судя по информации на сайте, стоимость проживания начинается от 9 тыс. руб. в сутки.