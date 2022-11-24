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2 часа назад

В отелях Алтая почти не осталось мест на Новый год

TourDom

В некоторых алтайских отелях уже невозможно забронировать номера на новогодние каникулы. Если хочется встретить Новый год в четырехзвездочном отеле Altai Palace, то на данный момент доступен заезд лишь на 3 ночи с 31 декабря по 3 января. Самый бюджетный вариант с завтраками стоит 99 тыс. руб. за двоих. Есть предложения подороже – трехкомнатный номер за 234 тыс. руб. В стоимость включен новогодний банкет и другие развлечения. На более длительный срок номера доступны для бронирования с 8 января.

В отелях Алтая почти не осталось мест на Новый год
Фото: tourdom.rutourdom.ru

В отеле «Манжерок» нет свободных номеров в праздничные даты. Ближайший заезд, согласно информации на сайте, возможен с 6 января. При этом минимальная стоимость одной ночи в отеле на выходных – 5800 руб.

Пятизвездочный Cosmos Collection Altay Resort тоже распродан, и забронировать номера с захватом Нового года не получится. Если интересует проживание на 5 ночей, то туристам предлагают пожить с 14 по 29 декабря или с 6 по 11 января. В первом случае минимальная стоимость – 120 тыс. руб., во втором – 145 тыс. руб. Завтраки включены в стоимость.

О полной загрузке на Новый год корреспонденту TourDom.ru рассказали в парк-отеле «Шишка». Свободные дома доступны для бронирования с 6 января. Судя по информации на сайте, стоимость проживания начинается от 9 тыс. руб. в сутки.

Ранее TourDom.ru писал, что в Шерегеше в популярных отелях, расположенных недалеко от склонов, номера на новогодние праздники были практически полностью забронированы еще в начале ноября. Связано это не столько с ажиотажным спросом на отдых, сколько с недостаточным числом качественных отелей.

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