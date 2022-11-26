Назван топ городов для осенних поездок

Калининград, Санкт-Петербург и Кисловодск возглавили топ самых популярных городов для отдыха россиян этой осенью. Об этом ТАСС сообщил основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха "Суточно.ру" Юрий Кузнецов.

Фото: ТАСС ТАСС

"Спрос на Калининград этой осенью очень высокий, он признан лучшим городом для осенних поездок. За него проголосовали 28% респондентов. Второе место занял Санкт-Петербург (19%), третье досталось Кисловодску (17%)", - сказал Кузнецов, ссылаясь на результаты опроса "Суточно.ру", в котором приняли участие 5 тыс. россиян.

По его словам, помимо благоприятного климата, моря и хорошей инфраструктуры, популярность Калининграда объясняется еще и перераспределением туристического потока с южных курортов страны. Также в топ-10 городов вошли Казань (10%), Владивосток (10%), Сортавала (5%), Москва (4%), Краснодар (4%), Ярославль (2%), Ставрополь (1%).

"Что касается цен на аренду посуточного жилья, в Калининграде этой осенью они сравнительно невысокие - в ноябре 2 196 рублей за сутки. Для сравнения, средняя ставка в Москве сейчас - 3 795 рублей, Санкт-Петербурге - 2 736 рублей, Казани - 3 065 рублей", - добавил собеседник агентства.

Согласно исследованию "Суточно.ру", дешевле всего из перечисленных направлений посуточная аренда квартир в Ставрополе - 1 991 рубль за сутки. В Краснодаре средняя стоимость составляет 2 529 рублей, Кисловодске - 2 605 рублей, Владивостоке - 3 201 рубль, Ярославле - 3 337 рублей, Сортавале - 4 124 рубля.