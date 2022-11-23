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49 минут назад

86 тысяч рублей за билет: из Москвы до Кубани пустят винный поезд

РЖД-Партнер

Винный тур продлится четыре дня. За это время туристы смогут посетить шесть крупнейших виноградников и виноделен Краснодарского края, искупаться в Черном море, посетить местные достопримечательности, продегустировать различные сорта вин, сыры и прочие деликатесы.

86 тыс. рублей за билет: из Москвы до Кубани пустят винный поезд
Фото: РЖД-ПартнерРЖД-Партнер

В тур «К виноградникам у моря», который курируется РЖД, будут включены и проезд на поезде, и экскурсии, а также гид, трансфер и питание. Полный пакет обойдется желающим в 86 тыс. руб. Однако авторы тура предупреждают, что в будущем появится опция выбора дополнительных услуг или отказа от них.

Вагоны поезда послужат своеобразной гостиницей на колесах: после экскурсий и развлечений туристы будут возвращаться в комфортабельные вагоны класса люкс, СВ или купе.

Отдых в России,РЖД,
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