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1 час назад

Где находится каток на крыше в Питере: видео

Стелла Шмель

С приходом устойчивой минусовой температуры начинают свою работу открытые катки, поэтому пришло время доставать коньки.

Блогер с ником Vladslav_s рассказал в TikTok о месте под Санкт-Петербургом, на крыше которого можно бесплатно покататься на коньках с прекрасным видом на озеро. Также там можно прогуляться по эко-парку, прокатиться на ватрушках и покачаться на видовых качелях.

Каток располагается в 10 километрах от Зеленогорска на берегу Большого Симагинского озера.

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Подробнее об этом месте смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как планирование путешествий влияет на наш мозг.

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