Блогер с ником Vladslav_s рассказал в TikTok о месте под Санкт-Петербургом, на крыше которого можно бесплатно покататься на коньках с прекрасным видом на озеро. Также там можно прогуляться по эко-парку, прокатиться на ватрушках и покачаться на видовых качелях.