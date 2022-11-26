С приходом устойчивой минусовой температуры начинают свою работу открытые катки, поэтому пришло время доставать коньки.
Блогер с ником Vladslav_s рассказал в TikTok о месте под Санкт-Петербургом, на крыше которого можно бесплатно покататься на коньках с прекрасным видом на озеро. Также там можно прогуляться по эко-парку, прокатиться на ватрушках и покачаться на видовых качелях.
Каток располагается в 10 километрах от Зеленогорска на берегу Большого Симагинского озера.
Подробнее об этом месте смотрите в видео.
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