Куда поехать на январские праздники

Приближается главный зимний праздник. В этом году россиян традиционно ждет целая неделя официальных новогодних каникул – с субботы, 31 декабря, по воскресенье, 8 января. И пока одни соотечественники собираются провести все эти дни дома, другие – предпочитают потратить длинные выходные на новые впечатления и поездки.

Фото: Мир24 Мир24

При этом совсем необязательно планировать труднодоступные путешествия, требующие больших денежных вложений. Горки, катки, ярмарки, экскурсии и праздничные шоу – насыщенные январские приключения можно устроить как в России, так и в странах Содружества.

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Великий Устюг. Россия

Почему стоит поехать? Побывать в настоящей резиденции Деда Мороза – мечта любого ребенка. Так что в плане отдыха с детьми лучшей новогодней программы, чем визит в Великий Устюг, придумать невозможно! Старинный город, сумевший до наших дней сохранить колорит средневекового русского Севера, уже больше 20 лет официально считается родиной главного зимнего волшебника. Впрочем, встреча с ним – не единственное, ради чего сюда приезжают.

Прогулки по старинному городу с уникальной архитектурой, гонки на «ватрушках» с ледяных горок прямо на реке, катания на оленях, баня, мастер-классы, фольклорные народные игры и исконно русские угощения – атмосферой праздника и чуда здесь проникаются даже взрослые.

Сколько стоит? Желающих отправиться в Великий Устюг в разгар январских каникул с каждым годом становится все больше. Так что сейчас в усадьбу Деда Мороза организуют целые тематические туры, развлекательные программы которых начинаются прямо в поезде. Стоимость готового приключения с проживанием и питанием на три дня составляет от 18 тыс. руб. на одного человека. Если отправляться по маршруту самостоятельно, то билет в плацкарте до Котласа с пересадкой на автобус до Великого Устюга обойдется примерно в 2000 руб.

Минск. Беларусь

Почему стоит поехать? Поездка в Беларусь в январские каникулы – прекрасный вариант недорогого и комфортного отдыха. Здесь не бывает сильных морозов, температура в зимнее время колеблется от 7 до +5 °С, а значит гулять по праздничным улицам и площадям можно хоть с утра до вечера. Перед Новым годом Минск преображается: повсюду в городе развешивают тематические гирлянды и иллюминации, на площадях выставляют украшенные елки, проводят рождественские ярмарки и концерты, устанавливают открытый каток, аттракционы и игровые площадки.

Для активного отдыха недалеко от Минска можно отыскать горнолыжные центры. Провести несколько дней на свежем воздухе в окружении белорусской природы – отдельный вид удовольствия! Местные курорты созданы в лучших европейских традициях: помимо проката специального снаряжения, здесь можно получить уроки стрельбы из арбалета или поездку на собачьей упряжке.

Сколько стоит? Чаще всего из Москвы до Минска добираются на поезде – одна ночь, и вы уже на месте! Стоимость одного места в плацкарте стартует от 2380 руб. Тем, кто предпочитает путешествовать на автобусе, билет обойдется примерно в 1500 руб.

Цахкадзор. Армения

Почему стоит поехать? Популярный горнолыжный курорт Цахкадзор подойдет всем, кто хочет провести зимние каникулы активно и… вкусно. Армения всегда славилась своими гастрономическими изысками. Здесь буквально в любом заведении можно заказать традиционную сочную долму, наваристый хаш и отменное вино. Еще приятнее пробовать все эти яства в ресторане с видом на снежные горы после нескольких часов катания лыжах или сноуборде.

В арсенале курорта Цахкадзор: канатные и бугельные подъемники, пологие и крутые трассы для людей с разной физической подготовкой, широкий выбор фрирайд-спусков и уютные отельные домики. А какие виды здесь открываются на Севан и Арарат! Кстати, подвижные развлечения лучше всего сочетать с оздоровительными процедурами. Примерно в трех часах езды от Цахкадзора расположен Джермук. В городе, который славится своими термальными природными источниками, можно восстановить силы и запастись целебной минеральной водой.

Сколько стоит? Чтобы попасть в Цахкадзор из Москвы, придется сначала добраться до Еревана. В разгар новогодних праздников самый бюджетный билет на самолет обойдется в 14 тыс. руб. Сэкономить удастся, если выбрать вариант путешествия поездом – 9 тыс. руб. От Еревана до Цахкадзора можно добраться за пару часов на автобусе или такси примерно за 120 руб.

Тбилиси. Грузия

Почему стоит поехать? Оказаться в Грузии на Новый год – значит окунуться в неповторимый местный колорит и удивительные традиции, связанные с этим праздником. Здесь главное зимнее торжество называют «Ахали Цели», подарки складывают не под зеленую елку, а под нарядную «чичилаки», а привычного нам Деда Мороза величают «Товлисом Бабуа». Увидеть все это своими глазами можно в любом грузинском городе, но эпицентром праздничных гуляний неизменно становится столица страны. В центре Тбилиси разворачивается целая «Новогодняя деревня» с насыщенной концертной программой, ледовым катком, кинотеатром под открытым небом и тематическим базаром.

Конечно, ни одно торжество в Грузии еще не обходилось без ломящихся от еды столов. Главные блюда здесь – сациви, хачапури, пхали, надуги, гозинаки и другие национальные угощения. Уехать голодным из Тбилиси точно не получится, как и остаться трезвым. Нередко в преддверии праздников в аэропортах страны предлагают иностранным гостям бутылку грузинского вина в подарок.

Сколько стоит? Самый дешевый авиабилет до Тбилиси (с пересадкой в Ереване) на неделе январских каникул туристам из Москвы обойдется в сумму не меньше 16 тыс. руб. А любителям дорожных путешествий доступен более бюджетный вариант. Цена места в автобусе, следующем до столицы Грузии, стартует от 6 тыс. руб.

Баку. Азербайджан

Почему стоит поехать? Вместо привычного оливье и бани – ароматный плов и хамам. Чем не экзотика? Баку со своей загадочной восточной культурой притягателен для туристов в любое время года, а в период широких январских гуляний тем более. Только имейте в виду, Азербайджан – мусульманская страна, и Новый год здесь встречают два раза. Первый – как мы привыкли, по европейскому стилю, а второй проходит в марте и называется Навруз. А еще здесь есть свой Дед Мороз – Шахта Баба. Он носит синий костюм и появляется в компании Снегурочки, которую все местные жители зовут Каркыз.

Праздничный маршрут по Баку лучше всего проложить через Национальный приморский парк. В январе здесь устанавливают самую большую елку в городе, пускают салюты и организуют ночные обзорные экскурсии. Особенно приятные впечатления ждут тех, кто решит поплавать на гондолах и посмотреть на поющие фонтаны. Разнообразить отдых можно поездкой на спа-курорт в Нафталан, расположенный в 350 км от столицы, или посетить горнолыжный курорт Шахдаг.