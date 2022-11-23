Цены на новогодний отдых в Сочи выросли на 20–30%

Турпоток в Сочи на новогодние праздники растет вместе с ценами. Как сейчас обстоят дела с номерным фондом и сколько стоит провести каникулы на курорте, выяснил корреспондент TourDom.ru

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По словам руководителя туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, спрос на отдых в Сочи выше на 25–30%, чем год назад: «В прошлом году некоторые туристы в четвертом квартале отказывались от поездки в Сочи из-за коронавирусных ограничений. Тогда при входе в кафе, ресторан и другие общественные места требовали QR-коды».

Эксперт добавил, что сейчас есть популярные отели 4 и 5*, которые уже загружены на новогодние праздники, но их немного. Около 10% от общего числа.

Коммерческий директор туроператора АЛЕАН Оксана Булах отметила, что в этом году цены на отдых в Сочи относительно прошлого года выросли на 20–30%: «При этом мы отмечаем более сдержанный спрос на новогодние туры в регион».

Она добавила, что на курорте «Роза Хутор» сейчас доступно много номеров разного уровня. А на Красной Поляне в отелях 5* загрузка практически полная, в 4-звездочных гостиницах еще остались места. Также свободных номеров достаточно много в бюджетных отелях.

На сайте одного из туроператоров 8 ночей в отеле Azimut Hotel Freestyle Rosa Khutor с 31 декабря по 8 января стоят минимум 200 тыс. руб. за двоих. В самом Сочи можно найти более бюджетные варианты, а до горнолыжного курорта добираться на такси или электричках. Аналогичное проживание в городском City Park Hotel Sochi стоит около 72 тыс. руб.

Кроме того, на новогодние праздники, ожидаемо,